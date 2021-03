Así se divierte Fabiola tras romper con Bertín Osborne: "Qué ratito más bueno hemos echado"

Fabiola Martínez y Bertín Osborne ya hacen vida por separado. Tras dos décadas de matrimonio decidían poner fin a una de las parejas públicas más estables que conocemos.

Como la propia Fabiolacomentaba hace unos días a una publicación: "Han sido muchos los momentos que hemos intentado solventar nuestros problemas. Hemos hecho lo posible, pero no ha podido ser. Aunque hay mucho cariño, esto es lo mejor para los dos''.

FABIOLA, TAN GUAPA COMO SIEMPRE, HACE SU VIDA

Lo cierto es que no era la primera vez que Fabiola y Bertin decidían darse un tiempo, pero esta vez ha sido la definitiva. La misma Fabiola nos contaba muy serena que están siendo momentos muy difíciles, pero que es lo mejor para los dos.

Ahora, la venezolana ha vuelto a demostrarnos que hará todo lo que esté en su mano para salir adelante. Por eso, hace unos días, la modelo decidió salir a divertirse. Su plan fue el teatro. Fue a ver la obra "La Mentira" y quiso compartir ese "ratito tan bueno", como ella mismo lo definió, en las redes sociales.

ESOS BUENOS RATOS

Y lo hacía con estas palabras: "Mi querida #antonia @gema_lozano_cano Qué ratito más bueno hemos echado en @lamentira.mad ... espero que repitamos pronto corazón mío."

En su primera aparición pública después de romper con el presentador de "Mi casa es la tuya", hemos visto a Fabiola como siempre, sin perder la sonrisa.

LOS PLANES DE FUTURO DE FABIOLA

Y es que Fabiola tiene ya muchos planes de futuro. Se ha matriculado en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas, estudios que pretende complementar con una especialización en coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüistica.

Cuando Bertín y Fabiola se separaron, Bertín quiso compartir lo que piensa sobre la que ha sido su mujer durante dos décadas. Él entonces la describía así: "Esa es Fabiola. La mujer más integra, independiente y brillante, que he conocido. No voy a encontrar a nadie igual, de manera que no voy a buscar más. Me “corto la coleta “ como los toreros y me dedicaré a mi trabajo, a mis hijos, a mis amigos y a mis animales y deporte. ¿Lo demás ? ¿Para qué?"

Ahora, la venezolana, quien sigue siendo la presidenta de la Fundación Bertín Osborne, hace todo lo que esá en su mano por superar su ruptura matrimonial siempre con esa sonrisa a la que nos tiene acostumbrados.

También te podría interesar:

Bertín Osborne abre su corazón a Kiko Rivera: "Soy feliz con lo que he conseguido"

La drástica decisión de Fabiola para borrar por completo de su vida a Bertín Osborne: "Nunca es tarde”

Así es la nueva vida de Fabiola Martínez tras su separación de Bertín Osborne