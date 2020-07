Nuevo tutorial de ejercicios de Core de Re-Evoluciónate

El core es la parte que más identificamos con el trabajo abdominal, pero para cuidarlo no debemos ejercitar sólo esta parte, si no que también tenemos que fortalecer los músculos de nuestra espalda. El lunes pasado aprendimos cómo hacer correctamente las planchas y hoy nos vamos a centrar en ejercicios que nos ayudarán a tener una espalda sana, que no nos duela. Estos ejercicios nos ayudarán a activar los músculos erectores de nuestra columna para contrarrestar las malas posturas que adquirimos cuando trabajamos con el ordenador o cuando estamos mucho tiempo mirando el móvil.

Comenzamos con una parte de ejercicios en cuadrupedia que, al aplicar movimientos en los brazos, permiten corregir la hipercifosis dorsal, también conocida como “chepa”. Llevar nuestros brazos atrás nos ayuda a que nuestra columna vuelva a una posición erguida. También es recomendable para los que no tienen malas posturas, porque siempre que veamos la tele o miremos el móvil solemos adquirirlas. Incluso deportistas como los ciclistas o los boxeadores deben hacer estos ejercicios, dado que estos deportes les fuerzan a torcer la espalda. También nos sirven para calentar de cara a hacer deportes que requieran estirar los brazos, como la escalada, el voleibol o el tenis.

Y seguiremos con una parte de ejercicios que haremos tumbados. Estos ejercicios también nos ayudarán a erguir la columna. En estos no tenemos apenas trabajo de piernas, y son importantes para trabajar los erectores espinales. Es decir, que son perfectos para contrarrestar las malas posturas. Pero antes de empezar, el primer consejo de Paco es que miremos al frente. Una mirada al frente, no cabizbaja, nos ayudará a activar los erectores espinales y mejorará nuestra postura. ¡Abre tu pecho y mira a la gente a la cara!

Esperamos que estos ejercicios tan sencillos te ayuden a mejorar tu postura y a prevenir lesiones. ¡No te pierdas el entrenamiento de mañana!