En una época en que la comida saludable y ecológica está “de moda” y el 'healthylifestyle' se usa de forma indiscriminada, puede que nos preguntemos, ¿es posible comer saludable de forma sostenida y sin extremismos? Lo es.

Olvídate de las dietas milagro, las dietas détox y las dietas que restringen ciertos grupos de alimentos como gran estrategia. Deja de lado mitos como que las grasas son malas y que solo hay que comer proteínas. Grasas como las de los frutos secos, las del aguacate o del aceite de oliva son buenas y necesarias para el correcto funcionamiento de las funciones y formación de estructuras del cuerpo, por lo que debes ingerirlas diariamente.

El cuerpo necesita cierta cantidad de cada uno de los grupos de alimentos, también conocidos como macronutrientes (glúcidos o hidratos de carbono, proteínas y lípidos) y micronutrientes (vitaminas y sales minerales), cada día dependiendo del tipo de trabajo, de la actividad diaria y de la actividad física realizada. Al cuerpo no le vale solo con ingerir calorías, necesita de nutrientes o, como se conocen realmente, macronutrientes y micronutrientes. No existen alimentos “completos”, todo alimento es comida pero no toda la comida es alimento.

Probablemente pienses que no comer es la solución, pero eso es lo último que debes hacer: sustituye, no elimines.

Te recomiendo encarecidamente agua en vez de bebidas azucaradas y refrescos; además, piensa que todo lo que sea cocinar de forma rápida y que venga en sobres por lo general tiene grandes cantidades de azúcares, sal, potenciadores de sabor, etc.

La importancia está en el hábito: de nada vale que un día o dos comas bien si el resto de días de la semana comes de cualquier manera. De la misma forma, no debes preocuparte si un día te permites algunos caprichos, lo importante es el hábito.

Es posible que quieras cambiar todos tus hábitos en un breve espacio de tiempo, pero piensa que si has tardado años en hacer esas cosas, no podrás cambiarlo en apenas unas semanas.

Al principio te parecerá muy pesado y laborioso cocinar de verdad y te dará pereza, pero simplemente es ir poco a poco y echarle imaginación. Te darás cuenta de que tienes automatizado todo lo que antes te costaba y te daba pereza hacer.

La clave está en la constancia: paciencia y sin prisas, que todo llegará.

Daniel Cainzos es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CC.A.F.yD.) y Técnico en Sala Fitness y Entrenador de Crosshiit en el Centro Deportivo El Pilar.