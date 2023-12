Zornoza y Gálvez: “cada día estamos más expuestas por todo lo que estamos consiguiendo en el fútbol femenino"

Con motivo de la campaña de concienciación contra el odio y la violencia en diferentes ámbitos de la sociedad desarrollada por Grefusa, la marca de snacks ha contado con Claudia Zornoza y Rocío Gálvez, campeonas de la Copa del Mundo 2023 con la selección española de fútbol para acercar la importancia del disfrute, de pasar un buen rato y evitar los odios en el fútbol a un grupo de chavales pertenecientes al Club Nuevo Boadilla de Madrid.

Para esta campaña, que lleva por nombre, "Haties: el sabor del odio", Grefusa ha desarrollado en exclusiva un snack real de sabor asqueroso que tangibiliza el mal sabor sabor de boca y la sensación horrible que experimentan las personas que injustamente sufren odio por parte de sus compañeros, o incluso de desconocidos.

Claudia y Rocío se han reunido con algunos de los cadetes del Club para transmitirles los mensajes de esta incitativa de la forma más atípica; reunidas con ellos en el vestuario han llevado a cabo este experimento social en el que les han hecho entrega de varios snacks de manera aleatoria, entre los cuales estaba “Haties”, el snack “de sabor y olor asqueroso” digno de los paladares más resistentes y valientes.









“Es una iniciativa muy buena, justo ahora en este momento es muy necesaria; los deportistas recibimos críticas a veces injustas, tienes un día malo, o incluso una mala acción puntual y recibimos ese odio. Ante todo somos personas pero somos conscientes de que estamos expuestas. Me he quitado Twitter. No quiero que me afecte lo que pueda decir de mi gente no conozco. Solo me interesa lo que opinen las personas que me importan”, afirmó Claudia Zornoza. ”

Esta acción ha servido para que las jugadoras ofrecieran posteriormente una sesión de mentoring y coaching con el objetivo de transmitirles una serie de mensajes y buenas prácticas relativos a la tolerancia necesaria en el fútbol, la necesidad de huir de actitudes tóxicas y de odio y conseguir del fútbol un entorno constructivo y con valores. “Sabemos que ahora mismo las redes sociales son un terreno en el que más acciones de odio se dan, de hecho, yo misma me las he quitado para sentirme mejor. Cada uno tiene que pensar en sí mismo y no darle importancia, aunque es verdad que al final te afecta”, comentó Rocío Gálvez.

Posteriormente, los chicos han podido preguntarles directamente por sus experiencias personales y han podido conocer de primera mano las claves para seguir disfrutando de este deporte de manera constructiva.









Odio en el fútbol

Diariamente nos vemos impactados por casos en los que se dan situaciones de insultos, acoso y conductas negativas en el fútbol. El 70% de los niños que practican deporte ha sufrido algún tipo de violencia, desde las más leves a las más severas pasando hasta por amenazas, según el Informe de CASES (Child Abuse in Sport European Statistics) sobre la prevalencia y las características de la violencia interpersonal contra los niños. Es precisamente dentro del deporte, donde la prevalencia de este tipo de agresiones en España está entre el 70% y el 80%.

Asimismo, el último estudio de Women in Football, 2 de cada 3 futbolistas o mujeres que participan en la industria de este deporte han sufrido discriminación por cuestión de sexo; habiendo sólo en el 12% de los casos una denuncia.

Por todo ello, Grefusa, cuyos snacks siempre nos han acompañado en eventos de “buen sabor de boca” quiere ayudar a empatizar de la forma más literal posible con el mal sabor que tiene el hate en nuestro día a día.

“Vemos que el odio está presente en muchos ámbitos de nuestra sociedad y que no tiene ningún sentido, a nadie le gusta cómo sabe y este snack es la prueba de ello. Queremos demostrar que el odio no sirve para nada y es mucho mejor disfrutar, pero también concienciar de que nos puede tocar a cualquiera.” comenta Agustín Gregori, CEO de Grefusa.

Grefusa se posiciona así contra situaciones que atentan contra la dignidad de las personas y dando voz a los colectivos afectados. Estando siempre del lado del entretenimiento, los buenos momentos y amplificando el disfrute, dejando atrás el odio y todo lo que promueve.

“Haties, el sabor del odio”, no está a la venta, solo se podrá “degustar” en los córners establecidos por la marca.