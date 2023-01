El "zasca" viral de un propietario de un bar a un cliente tras una reseña negativa: "Si se descuida..."

Ahora que sabemos que durante la semana que viene llega el frío y, muy probablemente, en alguna zona de España, llegaránn unas cuantas nevadas, tenemos claro que uno de los mejores planes es poder estar en casa, viendo una película, con una manta y protegiéndonos del frío. Eso sí, como por muchas circunstancias de la vida tenemos que salir, especialmente si nos desplazamos para trabajar, es obvio que podemos hacer ese mismo plan en alguna cafetería.

Porque claro, estar en una terraza con estas temperaturas, pues como que no apetece mucho. Sin embargo, hay gente que sí que lo hace, como Petri, que fue a una terraza de un bar y no quedó nada satisfecho con el resultado. Por eso, decidió escribir una reseña negativa en el local en Google. "Tres días seguidos en la terraza y el mismo camarero no nos trae la tapa" escribía, puntuándo el sitio con una sola estrella.

Lo que no esperaba, es que el propietario del bar decidiese responderle a los pocos minutos con un zasca que han aplaudido rápidamente en las redes sociales: "Ayer no vino...Y, con descafeinado de sobre no se pone una tapa" comenzaba escribiendo el propietario.

"Aun así, le hemos puesto unas alitas de pollo, que si se descuida no deja ni los huesos" terminaba escribiendo el propietario, de momento, sin respuesta del cliente que había puesto esa reseña negativa.

La reseña negativa de un cliente después de descubrir una mentira

Ha tenido lugar en un bar de la ciudad de Murcia y el cual cuenta con mas de 323 reseñas. La mayoría de estas cuentan con una valoracion positiva del establecimiento. Sin embargo, en este caso no ha sio así y la reseña la ha recogido la cuenta de Twitter @soytucamarero.

Este caso se ha hecho viral porque ha podido refleja la situación de malestar en la que se encuentran los hosteleros, ya que no pueden evitar que haya usuarios que publiquen reseñas falsas o equivocadas sobre sus bares. La cabecera de la reseña comenzaba así: "Estaba planteándome si escribir esta reseña o no, pero el trato que recibimos fue horrible".

"Éramos un grupo de 8 personas, de las cuales solo consumieron 7", la clienta se quejaba porque recibieron maltrato por parte de la camarera, ya que esta exigía el consumo de algo por parte de la séptima persona. Además, en su reseña dejaba constancia de que, aunque no se pidiera bebida, exigieron pedir algo de comida "un pincho de tortilla para que no les quitasen la mesa".

El dueño de un bar de Murcia responde la reseña negativa de un cliente al descubrir una mentira: "Revisa bien" https://t.co/Ub8A575nyO — TRECE (@TRECE_es) December 23, 2022

Ante esta reseña el propietario del bar decidió contestar al usuario, recalcando que se encontraban de vacaciones desde el día 30 de julio, por lo que eso no podía ser del momento. Además, aclaraba que en su bar no había comida.

Ante esta situación se pueden dar dosopciones: que quien escribiera la reseña, la escribió siendo falsa, para perjudicar las opiniones del bar o que esta reseña sea verdadera pero que no tuviera lugar en el bar que la clienta estaba poniendo la reseña.