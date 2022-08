El enfado del dueño de un bar de Badajoz por la reseña de un cliente que pidió dos bocadillos: "La próxima"

El verano supone, para muchos, escapar de la rutina, salir del lugar de residencia y visitar la playa o hacer turismo con familia, amigos o en pareja. Esta época del año también es sinónimo de terrazas, un hábito que en España mantenemos durante todo el año, pero que durante los meses de más calor nos gusta de manera especial. Y no solo es tiempo de tomarse una caña al sol, sino también de frecuentar, más a menudo, bares y restaurantes.

En los últimos tiempos, las redes sociales se han convertido en un espejo de nuestra vida, y no es menos cuando quedamos con amigos a tomarnos una caña en un bar. Eso sí, aparte de posturear, es habitual emplear redes como Twitter para dejar clara nuestra opinión tras visitar un local de restauración, sobre todo si la experiencia no ha sido buena. Del mismo modo, es habitual acudir a plataformas como TripAdvisor para dejar una reseña negativa cuando tenemos una mala experiencia.

La respuesta viral del dueño de un restaurante por una reseña un tanto 'personal'

Es el caso de un usuario, que ha querido dejar claro su descontento tras visitar un restaurante de Badajoz: "Paramos a tomar un tentempié, mi mujer, mi hija y yo, pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso, no lo recomiendo pues el poco bacon que llevaba los bocadillos estaba frío y seco como la mojama. Se lo dije al camarero y en vez de solucionarlo se ofendió. No creo que vuelva a parar allí. Un saludo", ha explicado, puntuando con un 2 sobre 5 su visita.

Lo más sorprendente ha sido la respuesta del dueño del restaurante. Se trata de Ramón, propietario de Venta del Gato, ubicado en Badajoz. "Claro... la próxima vez que venga "a la tierra de sus padres" que tantos golpecitos en el pecho se ha dado... pida jamón ibérico del bueno... del de verdad y no bacon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa chalet... So tieso!", ha escrito.

Me da a mí que tienen rencillas entre ellos?? pic.twitter.com/meMb6Nz0uL — Soy Camarero (@soycamarero) August 20, 2022





La reseña ha sido compartida en Twitter por la cuenta de 'Soy Camamero', que comenta: "Me da a mí que tienen rencillas entre ellos", dando a entender que tanto cliente como camarero se conocen y la relación entre ambos no es muy buena. Una postura que comparten algunos usuarios que añaden "Todo parece indicar que esto no viene por lo del bacon de hoy" o "Se conocen fijo".

Por su parte, otros tuiteros defienden al cliente, apuntando que independientemente del producto, la calidad debería de ser buena y valorando, de manera negativa, la respuesta dada por el dueño del restaurante. En cualquier caso, lo que está claro es que la reseña se ha hecho viral y está dando que hablar en redes sociales.