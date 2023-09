Cuidado si tienes una llave como esta: "Hace 30 años era de las mejores cerraduras"

Algo que nos suele preocupar bastante es la seguridad que tenemos en nuestro hogar. Muchos son los que tratan de contar con la mejor cerradura posible y así evitar cualquier disgusto. Sin embargo, no todos los cerrojos de las puertas y las llaves son iguales, por tanto, cuando se vaya a producir un robo en tu casa, los ladrones tendrán más o menos facilidades dependiendo de la cerradura.

Un usuario de TikTok, conocido como @elcerrajerodetiktok y que sube contenido de este tipo, ha publicado un vídeo en la red social y ha alertado a todos sus seguidores sobre el tipo de llave que tengan. Para ello, la ha mostrado y explicaba lo siguiente: "Esta cerradura es una cerradura Ezcurra de Borjas, me da igual la marca que sea, se abren todas con muchísima facilidad. Os lo voy a demostrar porque este es uno de los trabajos más habituales que hacemos, que es la mejora de seguridad, sustituyendo ya todo este tipo de cerraduras".

En el vídeo, se puede apreciar al final que consigue abrir la cerradura de la puerta con otro material diferente a las llaves que enseñaba al principio del mismo. Concluía aconsejando que "si tienes este tipo de llaves, sea la marca que sea, cuanto antes la cambies, mejor".

Reacciones de los que han visto el vídeo

La publicación de este usuario, conocido como @elcerrajerodetiktok, no ha dejado indiferente a nadie y hay reacciones de todo tipo. Hay muchos que no están de acuerdo con esta propuesta, por ejemplo, @gabi041188, prefiere cambiar su puerta, "a mí me pidieron casi 400 euros por cambiarla, casi mejor la cambio". Otro, @pablof59, propone que "con solo dejar la llave puesta en el interior y a medio cerrar, listo, no se puede forzar desde afuera". Entre todos los comentarios, el autor del vídeo señala algo que ha llamado la atención: "hace 30 años era de las mejores cerraduras, ahora ya no".

Entregar las llaves a la Policía

Cuando tienes previsto pasar un tiempo largo fuera de casa porque te vas de vacaciones, suele ser común dejar las llaves a un vecino de confianza para que eche un vistazo de vez en cuando en el hogar; alimentar a la mascota, en caso de tenerla, regar las plantas, etc.

Sin embargo, en estos casos, la policía aconseja que les dejemos las llaves directamente a ellos. Hace unas semanas, nos explicaba Juan Gómez, oficial de Policía Local, una medida, titulada como"Vacaciones seguras" y que se dio en municipios de Madrid como Moralzarzal, Torrelodones, Alpedrete y Las Rozas durante el período de vacaciones. Recomendaba que "dejarnos llaves o simplemente dejarnos el contacto de alguna persona cercana".