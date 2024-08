Un viajero colombiano advierte sobre lo que nunca debes hacer si viajas a Marruecos: "Puede arruinar tu viaje"

Marruecos es un destino muy deseado por los turistas, ya sea por su cultura, su gastronomía, monumentos o lugares que te harán replantearte si son de este mundo o no. Desde las imponentes montañas del Atlas hasta las dunas del Sahara, pasando por medinas como las de Fez o Marrakech. Sin duda, es un lugar que cautiva a los viajeros por su belleza y encanto. A pesar de ser un destino muy bueno para sus visitantes, es fundamental estar bien preparado y conocer ciertos aspectos culturales y logísticos antes de viajar al país africano.

Daniel Vergel, es un viajero colombiano con muchísima experiencia en destinos internacionales y ha publicado en su cuenta de TikTok (@danielvergel_) un vídeo dando una serie de consejos muy importantes para los que quieran visitar Marruecos. Todos ellos son de suma importancia, ya que cumplirnos o no, pueden hacer que tu viaje sea o muy bueno o muy malo.









Qué hacer y qué no hacer si viajas a Marruecos

Daniel da en el vídeo 10 consejos para los futuros viajeros al país marroquí. El primero de ellos es conocer las normas culturales. En el clip, este famoso viajero comenta que debido a que es un país puramente musulmán, es vital que las personas que lo visiten respeten las costumbres locales, como por ejemplo: vestir de manera modesta, comportarse bien y con discrección en los lugares públicos, y no acudir a ninguna mezquita, porque si no eres musulmán, no podrás pasar.

Otro de los puntos a destacar por Vergel es el de saber regatear a la hora de comprar. "Suelen duplicar el precio original de los productos", comenta Daniel en el vídeo, ya que es muy importante saber regatear, o es incluso una religión, para poder comprar las cosas a un precio mucho más asequible. Otro de los consejos que da es evitar tomar cualquier bebida con hielo o zumo en los mercados, ya que nuestro cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de bebidas y una mala decisión podría arruinar el viaje.





"No te fíes de la gente"

Además, pone mucho énfasis en la importancia de tener en cuenta el dinero antes de viajar al país. Hay que saber acerca de la moneda local, el dirham marroquí, y donde cambiarlo. Éste aconseja a los visitantes que no utilicen los locales habilitados en el aeropuerto para realizar el cambio de moneda, ya que lo que recibes a cambio va a ser mucho menor que lo que das. "Lo mejor es cambiarlo en la Medina para tener un mejor cambio". afirma Daniel.





Al finalizar el vídeo, el tiktoker da unos consejos más acerca del trato que se tiene que tener con los locales. No hay que fiarse de las personas que se ofrecen como guía, ya que como dice el propio viajero colombiano: "Es uno de los principales modos de estafa". También hay otra forma en la que estos te pueden sacar dinero: "No hay que sacar fotos a la gente, a los puestos en los mercados o hacerse fotos con los animales porque sino te pedirán una propina". Por último, aconseja que hay que estar atento a las recomendaciones de seguridad y salud para poder disfrutar plenamente del viaje: "No hay que beber agua del grifo porque no es para nada potable".