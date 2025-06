Viajar por el mundo siempre supone toda una experiencia. La mayoría de ocasiones vivimos anécdotas positivas... aunque también pueden producirse situaciones desagradables. Esto precisamente es lo que le ocurría al joven Alejandro Cereceda (@buscandoacere en TikTok). Ha narrado el accidente que sufrió al alojarse en un hostal barato situado en Indonesia.

En dicho vídeo, explicaba lo siguiente: "Hoy voy a abrir un melón y sé que mucha gente me va a odiar por esto, pero ser mochilero no es tan bonito como lo pintan. Y lo digo por experiencia, porque lo he sido durante más de cuatro años".

Añadía, poniendo contexto, que "el otro día por querer ahorrar me pillé un alojamiento superbarato. Pues bien, mientras estaba durmiendo me picó un escorpión en la mano al meterla debajo de la almohada".

Viaja a Indonesia, se aloja en un hostal, y se despierta de repente por lo que siente en su mano: "Debajo de la almohada"

Ha asegurado que, desde entonces, tiene la mano "completamente inutilizada y estoy perdiendo un montón de días de viaje porque no puedo hacer absolutamente nada". Su reflexión seguía al hilo de que, dada la experiencia, ha decidido "incrementar el presupuesto de los alojamientos. Voy a gastarme más dinero. Pero es que creedme que a veces lo barato sale caro".

El joven ha explicado que cuando esté viviendo con tribus dormirá "en cuevas o encima de bambú o donde toque dormir; pero cuando pueda elegir, como os digo, prefiero recortar de otras cosas y dormir tranquilo, la verdad".

Inmediatamente después, ha abierto otro "melón". Enseñaba el sitio en el que se está alojando actualmente, asegurando que "probablemente yo esté gastando mucho menos que tú por un sitio cutrísimo porque me he ido a una isla perdida de la mano de Dios. Y no al sitio donde te recomienda Google que vayas o el influencer de turno".

Por último, lanzaba una recomendación a sus seguidores. Que, si te gusta viajar, encuentres un balance porque "está muy bien ser mochilero, sinceramente, pero tú un mochilero inteligente. Porque, repito, a veces lo barato sale caro".

Viaja con su novio a descubrir Santorini y esto es lo que se encuentra en el baño de su hotel: "Barbaridad"

Hay otra historia que descubrimos gracias a las redes sociales y que también se vivió en un viaje.

Es el caso de Elena Gortari, una chica española que compartía su viaje con su chico a Santorini. Pero fue más allá, porque contó que se alojaba en una cueva. Este destino, al que soñaba ir mucho tiempo, se ha vuelto real para ella y su novio.

"Me siento una auténtica afortunada y que no me merezco estar aquí", decía Elena en el vídeo. En dichas imágenes, muestra su estancia en un hotel que se encuentra ubicado en la zona alta de la isla. Esto les proporciona unas vistas espectaculares. Esta chica describía su habitación como algo brutal y que, al tratarse de una cueva real, "se condensa poco el aire" por la humedad.