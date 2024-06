Viaja con su novio a descubrir Santorini y esto es lo que se encuentra en el baño de su hotel: "Barbaridad"

El descubrir nuevos lugares y culturas nos permite crecer y, gracias a las redes sociales, también podemos conocer historias muy particulares. Es el caso de Elena Gortari, una chica española que compartía su viaje con su chico a Santorini. Pero fue más allá, porque contó que se alojaba en una cueva. Este destino, al que soñaba ir mucho tiempo, se ha vuelto real para ella y su novio.

"Me siento una auténtica afortunada y que no me merezco estar aquí", decía Elena en el vídeo. En dichas imágenes, muestra su estancia en un hotel que se encuentra ubicado en la zona alta de la isla. Esto les proporciona unas vistas espectaculares. Esta chica describía su habitación como algo brutal y que, al tratarse de una cueva real, "se condensa poco el aire" por la humedad.

Entre las comodidades del hotel, tienen una piscina climatizada y una zona para poder disfrutar del sol. Pero... no todo es perfecto. Elena denunciaba que los snacks de bienvenida eran bastante malos. Y, más allá de ello, también describía que tenían cafetera y un espacio para colgar ropa y un espejo. El baño es discreto, pero también tiene su magia. Esta joven lo describía como "una auténtica barbaridad" el hecho de tener tantas toallas. Esto, y es a lo que hacíamos referencia, es lo que le llamó poderosamente la atención. Además, contaban con un restaurante para desayunos y una zona común con piscina y hamacas.





Así, si ponemos en una balanza todo, parece que todo apunta a que disfrutarán de su estancia porque las facilidades son superiores a las limitaciones del lugar. Sea como fuere, su vídeo se ha convertido en viral, pues acumula más de 400.000 'likes', 40.000 guardados y más de 400 comentarios. Comentarios, valga la redundancia, que son muy variados.





"Les recomiendo ir a acrotiri. La piscina es climatizada, el doble de grande y vistas infinitas. Y los excursionistas no pasan ni molestan", "Qué lindo, no tienes por qué decir que no te lo mereces. Disfruten", "Disfruta, sí que te lo mereces" o "Te mereces todo lo bueno que te pasen", son algunos de los mensajes de los usuarios que le mandaban mensajes positivos a la chica tras compartir su experiencia en Santorini. ¿Y, tú? ¿Dormirías en una cueva?

¿Por qué es tan visitado Santorini?

Su magia, con multitud de acantilados y playas....son muchos de los motivos que invitan a los turistas a visitar esta isla.

Además, un viaje en velero es de lo que se puede disfrutar en uno de los destinos de moda para viajar, la isla griega de Santorini.

En el 1600 antes de Cristo, la erupción de un volcán provocó una explosión de caldera que hizo que la isla perdiera una parte de su superficie cuyos efectos aún son visibles y que es uno de los encantos de destino, bañado por el mar Egeo.

En cuanto a la gastronomía, es muy similar a la que podemos encontrar en la costa mediterránea con especial atención a los platos y productos típicos griegos: salsa tzatziki, patés de vegetales como las aceitunas, mousaka, ensaladas... Si vas a un restaurante local, déjate aconsejar y sorprender por la comida del lugar y no te vayas sin probar la especialidad de la casa, ¡viajar con el paladar también es una aventura!