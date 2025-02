Este es el verdadero significado de los números que hay en las farolas de Madrid: puede salvarte la vida

Si alguna vez has paseado por Madrid y te has fijado en las farolas, es posible que hayas notado una serie de números en ellas. Algunos parecen aleatorios: el 12, el 23, el 67... Están ahí, pero pocos saben realmente para qué sirven.

Lo que parece un simple código es, en realidad, una herramienta clave que podría marcar la diferencia en una situación de emergencia. Y es que estos números permiten a los servicios de emergencia localizar con precisión cualquier incidencia en la ciudad.

Un censo de farolas con un propósito vital

Los números en las farolas de Madrid no son un adorno ni un simple identificador aleatorio. Se trata del inventario que el Ayuntamiento mantiene de los más de 250.000 puntos de luz que iluminan la ciudad. Cada farola está numerada según su ubicación, lo que facilita su gestión y mantenimiento. Pero su utilidad va mucho más allá.

Los números de estas farolas no son casualidad

Para los servicios de emergencia, estos códigos se convierten en una referencia esencial. En vías principales, como por ejemplo la Puerta del Sol o Embajadores, es sencillo dar una dirección clara al llamar al 112. Sin embargo, en otras zonas, como puntos menos céntricos o grandes comunidades de vecinos con numerosos soportales, encontrar un punto exacto puede ser más complicado. Aquí es donde los números de las farolas resultan fundamentales.

Cómo estos números ayudan en emergencias

Imagina que alguien sufre un infarto en una zona amplia sin referencias claras o en un parque de Madrid donde no hay números de portal cercanos. En estos casos, identificar la farola más próxima y comunicar su número al 112 permite que los servicios de emergencia localicen rápidamente el punto exacto.

Los operadores del 112 en Madrid ya están entrenados para reconocer estos códigos y enviarlos a las ambulancias, bomberos o policía, reduciendo así el tiempo de respuesta. En una situación crítica, cada segundo cuenta, y esta herramienta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A pesar de su utilidad, muchos madrileños desconocen esta función de las farolas. Saber que estos números pueden ser clave en una emergencia es información valiosa para todos los ciudadanos.

Alamy Stock Photo Conocer este detalle podría salvar vidas

El Ayuntamiento de Madrid, de hecho, ha comunicado en redes sociales este detalle para que más personas sepan cómo usar estos códigos en caso de urgencia. Mientras tanto, es recomendable fijarse en los números de las farolas en lugares que frecuentamos. Memorizar o apuntar los códigos de zonas habituales, como el camino que seguimos para hacer deporte o parques donde llevamos a nuestros hijos, puede ser una medida de prevención inteligente.

Las farolas de Madrid no solo iluminan las calles, sino que también pueden guiar a los servicios de emergencia hacia donde más se les necesita. La próxima vez que veas una farola, presta atención a su número: puede ser la clave para actuar rápidamente en una situación crítica. Saber cómo utilizar esta información no solo es un dato curioso, sino una herramienta que puede marcar la diferencia en una emergencia. Y que no cuesta nada de integrar en caso de que te toque la tarea de salvar una vida o intervenir para que algo no vaya a peor.