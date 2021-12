El verdadero motivo por el que las letras F y J tienen relieve en el teclado del ordenador

La mecanografía se ha convertido en parte fundamental dentro del día a día de las personas: tanto aquellos que estudian y toman apuntes como aquellos que trabajan en una oficina con su propio ordenador. Aunque los smartphones hayan ocupado un lugar predominante en nuestras vidas, todavía dedicamos mucho tiempo de nuestra jornada laboral a utilizar teclados en un ordenador de mesa o, en muchos casos, en un portátil. Lo que puede que muchos no se hayan percatado es que todos ellos tienen dos marcas en dos teclas muy concretas.

Se trata, particularmente, de la letra F y la letra J. Ambas tienen un relieve particular en forma de barra que no llega al centímetro de longitud y que las hace destacar sobre el resto. Y es que esta particularidad obedece a un motivo en concreto, como muchos otros objetos de nuestra vida cotidiano que empleamos y que normalizamos un uso concreto sin pararnos a pensar que están ahí por una razón específica. Ocurre con los sobres de azúcar alargados para el café o, incluso, con la anilla de las latas de refrescos.









Por qué la F y la J tienen relieve



La clave está en nuestras manos, que tienen una posición inicial para escribir en mecanografía, y esta es la línea que transcurre en el teclado entre las letras A y Ñ. El problema tiene lugar cuando separamos las manos del teclado, porque nos cuestas volver a colocar los dedos en la posición inicial, a menos que echemos una mirada hace abajo. Por ello, y para que no apartemos la mirada de la pantalla y sigamos escribiendo sin parar, aparecen el relieve en ambas teclas.

Se trata de una fina línea en las teclas F y J que no hacen otra cosa sino marcarnos el punto de inicio de los dedos para orientarnos y podemos colocar correctamente las manos y los dedos mientras mecanografiamos con la mirada fija en la pantalla y sin distracciones.





La razón de las anillas de las latas



De igual forma que con el teclado del ordenador ocurre con las latas de refrescos, de las cuales solemos tirar la anilla con la que las abrimos. Se trata de una equivocación porque sirve para, entre otras cosas, evitarnos un contacto poco higiénico entre los labios y la lata.

Y aquí es donde entra en juego el cometido de la chapa de las latas, más concretamente el del misterioso agujerito que llevan en el medio. Una vez hayas abierto la lata (tras tirar de la anilla hacia atrás) lo que debes hacer es volver a doblarla hacia delante, de manera que se coloque sobre la apertura a través de la cual bebemos y meter una pajita por el círculo. De esta manera podrás beber sin posar los labios en el metal y dejar de preocuparte por si se cae la bebida.









Introducir la pajita en la lata sin más no es la mejor opción, ya que las burbujas hacen que esta flote y salga del envase. Por este motivo fue creado el agujero de la anilla; para que la pajita no se mueva y no se salga de la lata.