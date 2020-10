La verdadera utilidad del tapón de la botella de aceite: lo has hecho mal toda la vida

El aceite de oliva es uno de los ingredientes estrella de nuestra gastronomía. Un elemento indispensable en nuestra cocina, que da sabor y aroma a nuestros platos. El mundo envidia este producto y, por este motivo, España es uno de los principales exportadores. De hecho, en 2019 se marcó un récord con 1.077.213 toneladas exportadas, lo que significa un 19,6% más que en el año 2018 y la cifra más elevada desde 2015.

Según la Fundación Española del Corazón, el aceite de oliva eleva los niveles de colesterol HDL (el bueno), disminuye el colesterol LDL-c (el colesterol malo), beneficia el control de la hipertensión arterial y reduce la aparición de trombosis y previene la aparición de diabetes.

No hay cocina en España que no cuente con una botella de aceite a mano. Pero pese a ser un producto recurrente en nuestros platos es probable que no conozcas una importante utilidad que tiene uno de los elementos de las botellas de aceite de plástico que compramos en el supermercado. Casi todas las marcas tienen un tapón externo que debe abrirse para consumir el producto. Pero después, cuando abres la botella por primera vez, te encuentras con otro tapón que incluye una anilla. Lo habitual es tirar de esa anilla, retirar el tapón y tirarlo.

Pero... ¿sabes que ese simple y recurrente gesto es equivocado? Ese tapón con anilla que encuentras en el interior de la botella tienen un valor fundamental a la hora de consumir el producto. Un vídeo, que acumula en apenas 24 horas más de 1,5 millones de visualizaciones, lo demuestra.

Una joven abre la botella y tira de la anilla del segundo tapón. Sin embargo, en lugar de desecharlo, da la vuelta a ese tapón y lo introduce de nuevo. De esta manera, la chica puede de una manera sencilla aliñar cualquier plato con un fino chorro de aceite. No necesita tapar el agujero de la botella con el dedo o con cualquier instrumento. "¿A qué edad te enteraste de esto?", pregunta una de las usuarias. Una revelación que ha pillado a todo el mundo sorprendido porque nadie se había percatado de ese uso oculto del tapón con anilla de las botellas de aceite. "Pero bueno, pero bueno... Podían poner unos dibujitos en la etiqueta, jopé, que llevo 50 años poniendo el dedito delante para verter menor cantidad", dice uno de ellos.

¿A qué edad te enteraste de esto? pic.twitter.com/dVXR4YlC60 — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) October 5, 2020

¿CUÁNTO ACEITE DE OLIVA DEBO CONSUMIR AL DÍA?

La ingesta diaria recomendada es de tres a seis raciones, aunque las personas que sufran obesidad y que estén bajo tratamiento dietético deben controlarlo siguiendo los consejos de su médico. La cantidad de las calorías también va en función del tipo de aceite y sobre todo, de la variedad de la aceituna que se ha empleado en su elaboración. Aún así, por regla general, 100 gramos de aceite de oliva son unas 884 calorías. Si se toma de forma adecuada, el aceite nos ayudará a reducir peso y volumen que en ocasiones se hace presente en ciertas partes del cuerpo.

¿Y cuál es el mejor aceite? Todos los expertos coinciden que es el aceite de oliva virgen extra. Según cincolivas.com, es porque se trata de un aceite de gran categoría y una calidad superior, porque conserva todas sus propiedades y características. "No cuenta con aditivos ni tampoco conservantes y una acidez menor de 0,8%. Aunque el aceite de oliva virgen también cumple con grandes ventajas", señalan en su web.

