La verdadera diferencia entre la cerveza sin alcohol y las 0,0 y cuál engorda más

Con la sucesión de campañas Tráfico y con la creciente concienciación de la población sobre los riesgos del consumo del alcohol, cada vez hay más personas que prefieren pedir una 'Sin alcohol' en el bar. Otras, no obstante, eligen la 0,0, o incluso pedimos la primera y nos sirven la segunda, pero no debemos pasar por alto que no son lo mismo, que hay una diferencia crucial entre ellas y que, incluso, no contienen la misma cantidad de calorías.

Es España somos el segundo país del mundo, sólo adelantado por la República Checa, en el que más cerveza se consume: 417 por habitante en sólo un año. Eso sí, cada vez bebemos menos esta bebida, concretamente un cuarto menos que antes de la pandemia del coronavirus, y cada vez más sin alcohol: hasta un 14% de las cervezas que se piden o se compran en nuestro país vienen con ese distintivo, en total unos 48 litros por persona. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con las 0,0?









La diferencia entre una 'sin alcohol' y una 0,0



Lo primero que hay que tener en cuenta es que la media de porcentaje de alcohol en cualquier cerveza oscila entre el 4 y el 5%, aunque algunas multiplican por dos o por tres su fermentación, por lo que puede que la cifra sea todavía más alta. Por otro lado, aquellas cervezas que estén etiquetadas como 'Sin alcohol', por ley, deben contener una concentración de alcohol por debajo del 1%. No obstante, la misma ley establece que aquellas cervezas cuya concentración esté por debajo del 1,2% no tienen por qué incluirlo en el etiquetado.

Teniendo todo esto en cuenta, las 'sin' suele oscilar entre el 0,4 y el 0,6% de alcohol, pero no es el mismo caso para las 0,0. Estas últimas deben contener, obligatoriamente, esa cantidad exacta de concentración para que puedan aparecer como tal en la etiqueta. Por lo tanto, mientras una sí que contienen algo de alcohol, la otra es completamente estricta. Lo explica la propia Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): “Con dos latas de cerveza sin alcohol de 0.9%, te estarías tomando la misma cantidad de alcohol que con una caña de cerveza (150 ml). Por lo tanto, la denominación de “sin alcohol” es cuanto menos confusa y sobre todo incierta. Es decir que si no quieres tomar alcohol, opta mejor por la gama de cervezas 0,0”.









¿Cuál engorda más?



Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el alcohol contiene un alto nivel de calorías, por lo que tanto la 'sin' como la 0,0 siempre serán más 'ligeras' que el resto. Concretamente, las cervezas normales tienen una media por encima de las 43 calorías por cada 100 ml. Mientras las 'sin', precisamente por contener algo de alcohol, oscilan entre las 25 calorías, ligeramente por encima de las 0,0, que se encuentran en una horquilla entre las 12 y las 23 calorías por cada 100 ml.

Curioso es cuanto menos que estas dos opciones sean todavía más ligeras que las versiones 'light' de la cerveza, que en cuanto a calorías se encuentra entre las 'sin' y las normales, con una media de 30 y pocas calorías.