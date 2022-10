Un vecino de Palma, harto por la mascota que escucha cada día en su edificio y se hace viral: "Haga el favor"

En todo bloque de vecinos que se precie, siempre hay algún tipo de tirantez y/o conflicto. Y, en muchas ocasiones, esas pequeñas peleas pueden convertirse en virales gracias a las redes sociales y a la difusión de historias como la que protagoniza este vecino de Palma de Mallorca.

"El gallo está en su patio. Canta cada día desde las cinco de la mañana hasta las siete. No deja dormir a los vecinos. Haga el favor de deshacerse del gallo por el buen descanso del vecindario. Gracias", escribía en una nota en el portal. Lo que no esperaba este vecino era la respuesta que iba a recibir. "De quien corresponda. El "p... gallo" no está en mi patio y sepa usted que he llamado para que vengan a por él y ni caso. Hemos intentado cogerle pero está más vivo que nosotros. Si le parece identifíquese y ayúdenos a cogerlo. Gracias".

Vaya. Así que parece que ese gallo no pertenece a nadie y que no es más que un intruso que genera confusiones entre las personas que conviven en este edificio ubicado enPalma de Mallorca.





"Este gallo siempre canta, aunque el vecino no quiera", o "el gallo: (y una foto que parodia al animal", son algunas de las respuestas que ha recibido este tuit que, desde luego, habla de una situación que no se produce todos los días como el hecho de que un gallo se cuele en un patio.

No sabemos el desenlace pero lo ocurrido, poco a poco, va siendo cada vez más comentado a través de Twitter acumulando más de 50 'likes' y 10 retweets.

Un hombre estalla en Guipúzcoa por la actitud de su vecino y la queja se hace viral: "Quisiera conocerte"

Hace unas semanas, el perfil de Twitter recogía el mensaje que había dejado uno de los vecinos de un edificio en Vergara (Guipúzcoa): "Al hartazgo de barrer la ceniza que echas, ayer se sumó el de recoger una colilla encendida de la repisa de mi ventana, y no es la primera. Quisiera conocerte e inmortalizar el momento con una foto contigo, la colilla y el Ertzaintza que esté de guardia", escribió el vecino del primero. Finalmente, concluye: "Ánimo campeón/a, muéstrate".





La misma cuenta de Twitter, subía el pasado domingo el siguiente tuit: "Mientras tanto en Fontiñas (Santiago)". Junto a estas palabras, podía verse en la fotografía adjuntada un papel escrito a ordenador junto a algunas respuestas escritas a mano. Atento a todo lo que sucede.

Un vecino visiblemente molesto escribe: "A los del 4º que ayer jueves celebraron una velada musical hasta las 2 de la madrugada. Adele canta fenomenal". A esta primera ironía, responde el hombre que supuestamente había montado esa jornada de música. "Tenemos buen gusto los dos". El humor también tiene lugar en este tipo de reprimendas.

Dos ejemplos más de las reprimendas que pueden producirse entre vecinos. Como acabarán finalmente estas historias, es un misterio aunque generan debates a través de las redes sociales y provocan posicionamientos tanto a favor como en contra de determinadas actitudes y comportamientos.