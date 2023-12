Unos Erasmus dejan una nota a sus vecinos en Segovia antes de una fiesta y el texto no va por donde esperaban

No es desconocido para muchos que, en la mayoría de los casos, las peleas y líos de vecinos se montan en España por problemas de ruido, fiestas y desmadre. Si no, que se lo digan a más de uno que las vivió en épocas de pandemia del Covid, cuando el que quería organizar un sarao, no tenía otra que hacerlo dentro del domicilio.









Guerrillas de vecinos: palillos de dientes en los telefonillos, golpes en las paredes, reproches mañaneros en el portal... Quizás por uno de esos casos han dejado un grupo de estudiantes extranjeros de Erasmus han dejado una curiosa nota a sus vecinos en la ciudad en la que estudian: Segovia. ¿El motivo? Es el cumpleaños de uno de ellos y querían celebrar una pequeña fiesta en su honor. No obstante, el contenido del texto no era el que cabría esperar en este tipo de comunicaciones entre vecinos y jóvenes fiesteros. Tanto es así que ha terminado por hacerse viral en redes sociales.





La nota de unos Erasmus a sus vecinos de Segovia



“Hola!! esta noche voy a celebrar mis 18 en la calle XXXX (tapa el nombre)” Así arranca la nota, escrita en la hoja de libreta y a bolígrafo. La ha compartido la cuenta de X (el antiguo) la cuenta 'Lío de vecinos', acostumbrada a postear conflictos en bloques de viviendas, la mayoría de ellos a través de notas anónimas (y no tanto) en el portal.









No obstante, el contenido de este texto fue por el lado que no cabría esperar: “Nuestro objetivo es molestarles lo menos posible. Si en algún momento el ruido es demasiada molestia no duden en avisarnos”. Un mensaje de cordialidad que se ha hecho viral en las redes y se ha llenado de comentarios de reconocimiento a la educación de los jóvenes: “Tiene que ser mentira.. no existe gente así...”, escribía un usuario. Otro, por su parte, no se lo creía: “Vivo en Segovia, y créeme que eso no es cierto”.





Cuatro de cada diez personas tienen problemas con los vecinos



Y es que 4 de cada 10 españoles tienen problemas con sus vecinos. El ruido es, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo más molesto seguido del vandalismo y de la contaminación. El impago de los gastos de comunidad es por otra parte lo que más denunciamos. A pesar de los conflictos, la mayoría convive sin problemas con los demás propietarios e inquilinos.

El 60 por ciento de los españoles no tiene ningún problema con sus vecinos; al 22 por ciento le molesta el ruido tanto de sus vecinos como del exterior, el 14 por ciento sufre por la delincuencia y el vandalismo en su entorno; el 12 por ciento por la contaminación y otros problemas ambientales y el 10 por ciento se queja de escasez de luz natural en su vivienda, según recoge la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE de 2020, la última publicada.

5 años antes, en 2015, las relaciones vecinales estaban bastante mejor de forma que eran el 73 por ciento los que, según esta estadística, no tenían ningún problema con sus vecinos y también se registra un retroceso con respecto a 2010 cuando más del 67 por ciento estaba satisfecho con la convivencia entre vecinos. El último registro es sin embargo mejor que los que refleja la ECV entre 2004 y 2007 cuando eran menos de 6 de cada 10 los satisfechos con el resto de los moradores de su vivienda.