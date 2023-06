Una vecina de Granada decide escribirle a un amigo que no ve desde hace 9 años y esta es su reacción

Las redes sociales conectan al mundo entero y, por este motivo, descubrimos historias de todo tipo. Un ejemplo de ello es lo que contó una tuitera. Protagoniza una anécdota con un amigo y lo ocurrido dejó muy atento a miles de personas.

El motivo por el que decidía contarlo es para demostrar que "con vergüenza no se va a ningún lado". Todo comienza cuando, hace nueve años, conoce a un chico de Sevilla del que se hizo muy amiga. Hicieron migas muy rápido y quedaron en Sevilla. "14 y 15 años teníamos", explica.

Hasta aquí todo va bien. Ambos se hacen muy amigos hasta que, en el año 2016, él deja de comunicarse con ella. Y todo de la noche a la mañana. Esto supuso para esta tuitera "un golpe". Es más, necesitó hasta cuatro años para poder hablar sobre el tema porque rompía a llorar.





"Tras el dolor de no saber qué se le pasó por la cabeza para dejar de hablarme vino la preocupación y la curiosidad de saber cómo estaba, más grande que cualquier sentimiento negativo hacia él y lo que dice", asegura esta joven.

Llega el año 2020. Retoman el contacto por ella y, según cuenta, dar ese paso fue muy complicado.

"Unas semanas después de que varias muertes repentinas sacudieran mi vida y la de personas cercanas, uno de mis primeros pensamientos fue Pablo", explica.

La tuitera le escribió un mensaje. Y le sorprendió la respuesta del que fuese su mejor amigo.

"Me dijo que sentía mucho haber hecho las cosas como las hizo y me dijo que también quería recuperar el contacto. Hemos estado casi dos meses hablando y poniéndonos al día", asegura en el relato que ha compartido con todos sus seguidores y que se ha convertido en viral.

El reencuentro llegó. Y esta chica concluye la historia con una moraleja. "No deis nunca nada por perdido. Si queréis recuperar el contacto con alguien hacedlo, no tenéis nada que perder. Somos muy pequeños e insignificantes como para darle importancia a un mensaje. Y otro consejo totalmente gratuito: Los 'malos' no son tan malos".

Éxposito y la historia de la mujer que luchó contra el maltrato durante años en las 3000 viviendas de Sevilla

La historias que explica Expósito en su último libro también son dignas de contar. Puedes descubrir una de ellas en el audio que tienes disponible a continuación. ¡No te lo pierdas!

Audio





Si hay que hablar de mujeres valientes, no puede olvidarse Ángel de su abuela Valentina, ‘la Macaria’, “cuya valentía es el verdadero feminismo” comenta Carlos Herrera cuando el director de 'La Linterna' habla de su abuela.

Un caso, del que le dice Ángel a Carlos “es muy parecido al de tu madre, al de tu abuela, al de aquella generación de los años de posguerra, de quienes verdaderamente consiguieron el empoderamiento de las mujeres españolas: su libertad, su liberación, que es la nuestra y la de las generaciones posteriores”.

Herrera se parte con la historia del socorrista

Recordamos otra historia que nos compartió una 'fósfora' en 'Herrera en COPE'. El comunicador Carlos Herrera habló sobre uno de los momentos más graciosos de una profesora de natación en una de sus formaciones a futuros socorristas. Tienes el relato al completo en este vídeo.