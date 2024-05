Una nutricionista alerta de lo que te puede pasar si tomas café después de cada comida: "Ojo"

España es un país muy cafetero. De los 47 millones de habitantes que tiene el país, casi la mitad consume esta bebida y más del 60% de los mayores de 15 años reconoce tomar, al menos, una taza al día. Además, cada semana se sirven algo más de 530 millones de tazas de café, lo que supone una media diaria de 3,5. La ciudad que lidera el ranking es Barcelona, seguida de Madrid.

El café nos despierta, nos activa y nos prepara para afrontar el día con energía o para recuperar fuerzas en momentos de cansancio. Y es que ya no solo eso. El café es, también, el postre de muchos españoles. ¿Cuántas veces te has pedido un café después de la comida? Con leche, con hielo, cortado... es la sobremesa española por excelencia. No obstante, esto puede ser un error que puede estar afectando a la absorción de ciertos nutrientes de la comida.

¿Tiene efecto en tu cerebro tomarte un café por la mañana? Una experta explica si es o no un efecto placebo





Una nutricionista alerta de lo que te puede pasar si tomas café después de comer

En el pódcast 'Con jengibre y limón', conducido por las nutricionistas Sandra Moñino (@nutricionat_) y María Pérez Espín (@mariapespin), da consejos sobre alimentación y nutrición a todos los seguidores. En este episodio, las expertas hablan sobre el consumo de café después de cada comida.

"Ojo, que el calcio puede hacer que el hierro no se absorba", apuntan. "O sea, tú te tomas, por ejemplo, un bistec de ternera que dices "esto es hierro para mi cuerpo", y de repente te tomas un yogur al finalizar como postre y te has cargado el hierro", han señalado. Seguidamente, explican que es necesario dejar "mínimo dos horas" desde que hemos consumido ese hierro y hasta que tomamos el postre.

"Los días que tomemos alimentos ricos en hierro como, por ejemplo, un bistec de ternera, hígado, unos mejillones, unas lentejas, espinacas... no tomamos de postre nada, ni un chorrico de leche al café, nada", señalan a modo de aclaración. "Nada, café tampoco. El café y el té inhiben la absorción del hierro. Ya no solamente el hierro, sino que muchos nutrientes de los que tienen nuestros alimentos, al tomar el café no se absorben porque el café quiere absorberse él solo", concluyen.









Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si bebes café todos los días

Como con todo en la vida, a la hora de tomar café debes tener cuidado y tomarlo con moderación. Tomar café todos los días tiene una serie de ventajas e inconvenientes. El primer inconveniente es que puedes desarrollar adicción a la cafeína. Sí es cierto que te puede ayudar a cargar las pilas a primera hora de la mañana y ayudarte a arrancar con energía el día. Pero ten cuidado, porque si tomas un café cada mañana al despertar puedes desarrollar una adicción a la cafeína. Con el tiempo, tus niveles de energía pueden descender y acabas necesitando el café simplemente para no sentirte agotado al despertar.

También estaremos más alerta, ya que la cafeína incrementa los niveles de neurotransmisores como la dopamina y ayuda a mejorar la capacidad de atención y reducir el cansancio. Además, según un estudio, las personas que toman más café tienen menos riesgo de sufrir depresión.





Pese a todo, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine aseguraba que los bebedores de café de más de 50 años tenían un riesgo de morir inferior al de aquellos que no tomaban café.

El consumo excesivo de café puede aumentar también el riesgo de sufrir otras enfermedades como osteoartritis y artropatía que afecta a las articulaciones, incluidos los huesos, cartílagos, ligamentos y músculos; incluso llevarnos a un exceso de peso, a padecer obesidad. Pese a la advertencia de los estudios, los investigadores lanzan un mensaje: "Debemos recordar que lo mejor es consumir café con moderación; esa es la mejor opción para disfrutar de su café y una buena salud también".