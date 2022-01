Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si bebes café todos los días

El café es, sin duda, una de las bebidas más consumidas en nuestro país. Acompañante de los desayunos y las meriendas y excusa para tener una charla con algún amigo, muchos son los que no son capaces de pasar un día sin consumir al menos una taza.

El café nos despierta, nos activa, nos prepara para afrontar el día con energía o para recuperar fuerzas en momentos de cansancio. Tampoco es recomendable pasarse con su consumo, pero tomarlo con moderación nunca viene mal.





Los errores que mucha gente comete con el café

A pesar de esta popularidad, o precisamente por ella, con el café cada maestrillo tiene su librillo, y cada uno su forma de disfrutar la bebida: con leche o solo; con hielo o caliente; con azúcar o sin él. Sin embargo, hay algunos detalles que debes cuidar cuando hagas el café para poder disfrutar completamente de su sabor y propiedades:

Utilizar agua de buena calidad : el agua debe ser limpia y libre de impurezas

: el agua debe ser limpia y libre de impurezas Elegir bien la temperatura: lo ideal es que alcance una temperatura entre los 40 y los 50ºC

lo ideal es que alcance una temperatura entre los 40 y los 50ºC Limpiar bien la cafetera

Tener cuidado con los vasos de plástico: pueden contaminar el sabor





Esto es lo que pasa si bebes café todos los días

Como con todo en la vida, a la hora de tomar café debes tener cuidado y tomarlo con moderación. Tomar café todos los días tiene una serie de ventajas e incovenientes que te explicamos a continuación.

Puedes desarrollar adicción a la cafeína

El café puede ayudarte a cargar las pilas a primera hora de la mañana y ayudarte a arrancar con energía el día. Pero ten cuidado, porque si tomas un café cada mañana al despertar puedes desarrollar una adicción a la cafeína. Con el tiempo, tus niveles de energía pueden descender y acabas necesitando el café simplemente para no sentirte agotado al despertar.

Estarás más alerta

La cafeína incrementa los niveles de neurotransmisores como la dopamina y ayuda a mejorar la capacidad de atención y reducir el cansancio. Además, según un estudio, las personas que toman más café tienen menos riesgo de sufrir depresión.

Puedes vivir más años

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine aseguraba que los bebedores de café de más de 50 años tenían un riesgo de morir inferior al de aquellos que no tomaban café.

Puedes sufrir osteoartritis, artropatía y obesidad

Pero el consumo excesivo de café puede aumentar también el riesgo de sufrir otras enfermedades como osteoartritis y artropatía que afecta a las articulaciones, incluidos los huesos, cartílagos, ligamentos y músculos; incluso llevarnos a un exceso de peso, a padecer obesidad.

"Para las personas con antecedentes familiares de osteoartritis o artritis, o para aquellos que están preocupados por el desarrollo de estas afecciones, estos resultados deben actuar como un mensaje de advertencia" dice la epidemióloga, la profesora Elina Hyppönen que nos pide escuchar las señales que nos da nuestro cuerpo, “el cuerpo generalmente envía mensajes poderosos con respecto al consumo de café, por lo que es imperativo que las personas los escuchen cuando consumen café".

Pese a la advertencia del estudio, los investigadores lanzan un mensaje: "debemos recordar que lo mejor es consumir café con moderación; esa es la mejor opción para disfrutar de su café y una buena salud también".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes aguacate todos los días

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes pasta todos los días