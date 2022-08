Un camarero de Valladolid se hace viral por su gesto con un cliente que no tenía suelto para pagar un café

Las redes sociales forman parte de nuestro día a día y están totalmente integradas en nuestra rutina. Algunos usuarios hacen uso de las mismas para informarse, otros son más activos y comparten opiniones, recomiendan productos o muestran momentos de su vida privada, tanto en compañía de los suyos como reflexiones más personales realizadas en soledad.

Al mismo tiempo, plataformas como Twitter se han convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios. Sin embargo, en esta ocasión, la historia es de lo más chocante, con un final realmente sorprendente. El suceso que se ha hecho viral ha ocurrido en Valladolid. Un cliente acudió a un bar a pedir un café, pero se dio cuenta de que no llevaba dinero en la cartera para pagarlo. Sin embargo, el camarero del local, Carlos, tuvo un gesto con él que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

El sorprendente gesto del camarero de un bar de Valladolid

"El otro día haciendo recados entré en la cafetería Mozart en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un €. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle", comienza narrando el usuario de Twitter, que responde al nombre de Gonzalo y también trabaja en hostelería.





A continuación, explicaba la respuesta que le dio el camarero: "Me dijo: tranquilo, así vuelves otro día y te tomas otro. Le prometí que volvería. Al salir de allí me encontré una amiga que me dejó € y pude saldar mi deuda. No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo".

Y es que el gesto de camarero, dejó huella: "Quizá os parezca una chorrada, pero a mi me hizo el día. No todo el mundo lo haría. Ni que decir tiene que siempre que pase por López Gómez, ahí me tendrá tomando un café y aquí está mi tweet, de agradecimiento, aunque como ya imaginaréis, al saldar la deuda, le dije que había tenido un detallazo conmigo".



Pero la historia no acaba aquí, días más tarde, Carlos acudió al restaurante de Gonzalo para explicarle la repercusión que había tenido su gesto, y como conocidos suyos de distintos puntos de la geografía española se habían enterado de la historia. "Carlos me ha recordado a mi Padre en una frase.."Gonzalo, si esto sirve para que la gente vea que la hostelería es una profesión digna con gente seria"", ha escrito Gonzalo en su cuenta de Twitter, junto a una foto de ambos en su local.