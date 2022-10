Una mujer de California comete este error en plena reunión con su jefe y se hace viral en TikTok: "Lo asumo"

La protagonista de esta historia que ha dado la vuelta al mundo se llama Michelle. Tiene 24 años, es de California y hasta hace poco trabajaba para una compañía tecnológica en Reino Unido. Michelle tenía un sueldo que superaba los 100.000 dólares anuales, pero ha perdido su trabajo por el error que cometió y que se ha hecho viral a través de TikTok.

Todo ocurría a comienzos de agosto. Eran las 4 y media de la madrugada cuando asustió a una videoconferencia con amigos desde su casa. Se encontraban en diferentes puntos del mundo. Michelle hizo un café, preparó su cafetera. Pero, por desgracia, el café comenzó a desparramarse por el cocina.





Michelle se percató del despiste y creía que podía grabar un vídeo contando lo que le había ocurrido. No obstante, fue un error. "Hice una toma rápida del café desparramado, giré la cara en dirección a la cámara y grité 'maldita sea'". Ahí empezaría el fallo, porque cuando se fue a por el café, el portátil quedó encendido y con el altavoz encendido.





"No utilicé mi cerebro para pensar en el hecho de que, gracias al sonido del vídeo, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando. Yo seguía en mi reunión semanal de equipo", decía. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado. No obstante, un día después, recibió una llamada del departamento de Recursos Humanos.

"Me dijeron, hey, alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por 'negligencia grave'". Pese a que no estaba diciendo nada confidencial, fue despedida por grabar el vídeo durante su horario laboral.





Michelle ha contado a medios que no le queda más remedio "que aceptarlo. Fue un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada". Lo que peor le sienta, cuenta, es que llevaba más de medio año trabajando en esa empresa y estaba muy contenta por una subida de sueldo. "No estoy de acuerdo con que pensaran que era mi motivo de despido, aunque lo asumo. Cometí un error, y debería haber tenido más cuidado".

Un turista viaja a Cancún, deja una cámara encendida en su hotel y esto es lo que puede verse en la habitación

En este caso, el hombre dejó encendida su cámara durante unas vacaciones en el Caribe con una aplicación que detecta el movimiento y toma imágenes de aquello que se mueve. La sorpresa al ver las imágenes fue mayúscula.

La cámara de su ordenador, que se había encendido en el momento en el que entró un trabajador, desveló cómo el empleado se habría una lata de cerveza de la nevera que había en la habitación y rebuscaba en las pertenencias de los huéspedes. Abría el monedero y los cajones e incluso intentaba abrir la caja fuerte en la que estaban las pertenencias de mayor valor de los clientes.

"Consejo profesional para viajar: puedes convertir tu ordenador portátil en una cámara de seguridad", empezaba el vídeo de este tiktoker. En el vídeo puede verse claramente al empleado cometer todo tipo de las fechorías mencionadas. "Aquí puedes ver a un cuidador de la casa animándose a tomar una cerveza del frigorífico", relata. Y añade que esta era "la primera vez" que probó a dejar la cámara puesta. Fue entonces cuando descubrió esta situación.