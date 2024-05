Una española se muda a Holanda como profesora y no puede creer lo que le regala una alumna: "¡Que pare!"

La creatividad e imaginación de los niños no tiene límites. Es infinita y esto hace que, en muchas ocasiones, generen multitud de anécdotas. Laurelle es una profesora española que vive actualmente en Holanda y que relata su día a día en su canal de TikTok. En uno de los vídeos explica uno de los curiosos regalos que recibió por parte de sus alumnos.

“Me he puesto el abrigo y digo, ¿por qué pesa tanto? Resulta que tenía piedras en los bolsillos. Tengo una niña que, en el patio, se dedica a coleccionar piedras y regalárselas a la gente. Todos le decimos muchas gracias, pero...¡Necesito que pare!”, relata entre risas pero con un tono serio.

Un usuario, al ver este vídeo, le comentaba irónicamente lo siguiente: “es por el viento”, decía. Inmediatamente después, esta chica le seguía la broma asegurando que “claro, es para darme peso y no salir volando”.

También en esta cuenta, la joven compartía un detalle de lo que vio en una estación de tren. La docente, en concreto, mostraba lo que tienen que hacer las personas con movilidad reducida para subir o bajar de los trenes, de los autobuses y de los metros.

"Holanda tiene todas las papeletas para ser un país muy inclusivo para personas con movilidad reducida porque es totalmente plano, pero es que te hacen cosas como estas", aseguraba.

Añadía que "los trenes no tienen rampas. Y cuando una persona con movilidad reducida o con silla de ruedas va en uno, tiene que llamar a la estación en la que se quiere bajar para que vayan los operarios a ayudarle a bajar con la maquinaria".

La nota que recibió una profesora de un alumno que también se hizo viral en redes

Hay un niño que decidía responder a su profesora y escribirle una nota que ni mucho menos ha dejado indiferente a la docente. Es más, no ha dudado en compartir en Twitter la insólita nota. La usuaria Ana Ann ha dado a conocer a Iker, uno de sus alumnos seguramente más extrovertidos y sociables. Y es que, ni corto ni perezoso, el pequeño de 9 años ha querido comentar a su profesora que su decisión de alejarle de algunos compañeros, probablemente para que no hable tanto durante las clases, no va a surtir mucho efecto.

Concretamente, la nota decía: "Querida profe: yo hablo con todos. Cambiarme de sitio NO funcionará". Iker incluso firmaba la nota y dibujaba un monigote que está guiñando un ojo.





Al hacerse viral en redes, fueron muchos los comentarios de usuarios que se han visto identificados con el niño o que ven potencial en su actitud. "Llegará lejos" o "en todas las clases debería haber un Iker" son algunos de los comentarios que recibía el siguiente post. Incluso algún que otro profesor se ha animado a compartir también su experiencia con algún alumno con el mismo don de gentes que el pequeño Iker.

Los que está claro es que los estudiantes, ya sean de colegio, de instituto u otros niveles educativos, están acostumbrados a que normalmente reciben de vuelta sus exámenes, trabajos o deberes corregidos. En ocasiones estos suelen incluir anotaciones y comentarios que sirven a los alumnos para mejorar o entender en qué han fallado, por ejemplo. Lo raro, sin embargo, es que esto se produzca en el sentido inverso, es decir, que un estudiante le escriba alguna nota a su profesor. Algo que sucedió en este caso y que fue muy comentado en redes.