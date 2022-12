Una comunidad de vecinos de Almería se hace viral tras perder un décimo de lotería de Navidad: "¿Tocaría?"

Es imposible imaginarnos la vida sin internet. Para muchos supondría quedarse desconectado de sus amigos, al menos de manera instantánea. Para otros, como los influencers, sería terminar con su trabajo. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día en pleno siglo XIX. Lo extraño es encontrar a alguien en nuestro entorno que no tenga cuenta en ninguna de ellas, salvando a las personas de mayor edad, aunque ni siquiera estas quedan fuera del mundo de internet, en muchos casos.

En concreto, Twitter y TikTok son dos plataformas que triunfan por su viralidad. Se trata de dos redes sociales muy diferentes, ya que, mientras la primera está diseñada para escribir frases cortas en las que destacan noticias u opiniones, en la segunda la estrella es el vídeo, con 'trends' de baile, recetas de cocina o recomendaciones de lugares para visitar, entre otros. Sin embargo, en ambas, es asombrosa la rapidez con la que un contenido llega a miles de personas y se convierte en viral, especialmente los líos entre vecinos.

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que dejan los usuarios al conocer estas trepidantes historias que ocurren a lo largo de la península. El último que se ha hecho viral tiene que ver con el sorteo de la Lotería de Navidad.

¿Tocaría?

Un vecindario se ha hecho viral después de mostrar un cartel que apareció en el edificio con información sobre un décimo de lotería. Al parecer, el presidente de la comunidad se encontró antes de que se realizara el sorteo extraordinario, uno de los números de una de las series que se ponían en juego el pasado 22 de diciembre. Es por lo que decidió hacer un escrito en el que recalcaba que su intención era devolverlo, pero que si nadie lo reclamaba y tocaba, la ganancia la disfrutarían todas las viviendas.

"Estimados propietarios: Se ha encontrado en estas dependencias un décimo de lotería. Se ruega a los vecinos, que la persona que note la falta de uno, se ponga en contacto con el presidente, Bloque 1, 6?°C. En el supuesto de que no apareciese el dueño, pasaría a propiedad de la comunidad, y si fuese premiado con un premio importante, se procedería a realizar una fiesta para los vecinos y un jamón de Jabugo (5 jotas), para cada una de las viviendas. Sin otro particular, mis mejores deseos para estas fiestas", anunciaba el cartel.

Desde que se ha dado a conocer este cartel, todo el mundo está pendiente de que se sepa lo que sucedió al final. No ponen el número del que se trataba, por lo que no se puede saber si tocó o no. Es lo que se pregunta el usuario de Twitter @LiosdeVecinos, que es quien lo viralizó.