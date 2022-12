"Estimado vecino con vocación frustrada de policía": se hace viral un cartel en Oviedo por culpa de un mueble

Plataformas como Twitter se han convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios. Es habitual que este tipo de circunstancias se hagan virales en seguida, llegando a miles de usuarios en apenas unos minutos. Vivir en una comunidad de vecinos a veces no es fácil. Todos hemos tenido alguna vez algún vecino molesto o que siempre pone la nota discordante en las juntas. Seguramente el protagonista de esta historia sea ese vecino.

Aunque estamos en Navidad, ni en estas fechas tan señaladas, la paz llega a las comunidades de vecinos. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos el siguiente caso. Si te toca sufrir a un vecino ruidoso y, además, no entra en razón y no acepta las quejas de los demás, pocas opciones quedan para solucionar el conflicto. Pero el protagonista de este día de Nochebuena ha sido el mueble de uno de ellos.

Un vecino se hace viral por el lugar que eligió para quejarse al del piso superior: "Utiliza la basura..." En lugar de hablar sus diferencias cara a cara, este vecino pensó que podía utilizar un elemento de su hogar para dejar el mensaje y que lo recibiera el acusado Redacción DigitalMadrid 03 dic 2022 - 11:00

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa o cuando se toman decisiones técnicas que afectar al día a días de los habitantes. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos o consecuencia que implica cualquier tipo de reforma. Esto se debe a que cualquier tipo de reforma puede terminar con la paz y la tranquilidad que se respira entre los vecinos. Los golpes, el polvo, el ruido, la suciedad... Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

El sofá

No todo el mundo hace gala de su civismo en todo momento. Es un motivo para que la convivencia se pueda estropear. En esta comunidad, a pesar del espíritu navideño que siempre ayuda a que se haga más llevadera cualquier polémica, va a ser difícil recuperar un statu quo de paz después de que uno de los vecinos dejara un sofá en mitad de una de las zonas comunes del exterior de las instalaciones. Esto ha provocado un enfrentamiento directo no solo entre dos vecinos, ya que parece que por el cartel hay varios involucrados.

"Muebles y enseres no los recoge el servicio de basuras. Hay que llamar al Ayuntamiento. Los recogen gratis", recriminaba un vecino al responsable de que el sofá estuviera en medio de todo. No se hizo esperar la respuesta: "Y se llamó. Puedes poner el cartel en el Ayuntamiento". En esta disputa se suma otro vecino que hace un nuevo apunte. "El Ayuntamiento lo recoge en la calle listo, no aquí que es propiedad privada", señala.

Y hasta aquí llegaron las notas escritas con bolígrafo. La siguiente respuesta llegó a ordenador: "Estimado vecino con vocación frustrada de policía. Tengo la llamada con el Servicio de Recogida de Muebles y Enseres del Ayuntamiento de Oviedo grabada. En ella, pregunto expresamente dónde he de dejar los muebles, ya que mi comunidad no está a pie de calle y me contestan que los deje donde tiro la basura a los cubos. Puedes ir a poner el cartel al Ayuntamiento, listo. Feliz Navidad".