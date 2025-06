Lo que Maldini espera ver en el debut de Xabi Alonso con el Real Madrid frente al Al-Hilal: "Uno de los problemas que tuvo Ancelotti"

Si alguien, en la Cadena COPE, va a tomar buena nota del debut de Xabi Alonso al volante del Real Madrid es Julio Maldonado 'Maldini', que ha estado muy pendiente de la corta pero exitosa carrera del tolosarra como entrenador.

Maldini sabe qué misiones le esperan Xabi Alonso para corregir todo aquello que no pudo dominar Carlo Ancelotti, y el primer escalón lo sube este miércoles, cuando el equipo madridista debute en el Mundial de Clubes frente al Al-Hilal, un duelo que reserva "muchas incógnitas" para Maldini que pide paciencia con el nuevo entrenador: "Creo que no hay que todavía exigir nada a Xabi Alonso a corto plazo. Acaba de llegar, ha tenido poco tiempo para entrenar, nada más llegar al Real Madrid prácticamente todos los jugadores estaban con sus selecciones".

No son, desde luego, las condiciones más óptimas para un recién llegado que se expone de primeras a un escaparate tan potente como es el Mundial de Clubes, y por eso Maldini también recuerda que "en tan solo dos días" el equipo no ha podido trabajar una de las cuestiones "que va a intentar proponer con total seguridad Xabi Alonso, que es una presión, alta una capacidad para recuperar la pelota cerca del área rival, y ese tipo de fútbol es un fútbol que necesita un entrenamiento exhaustivo que no se consigue en dos días".

EFE Xabi Alonso, durante un entrenamiento del Real Madrid.

Maldini insiste en ese aspecto: "Veremos si es capaz de conseguirlo a medio o largo plazo porque es evidente que ha sido, para mí, el gran problema Carlo Ancelotti, esa presión sin balón inexistente en muchos momentos, esa incapacidad para muchos jugadores de apretar sin balón, esa solidaridad para recuperar la pelota...", enumeró.

Más allá de los objetivos a medio plazo, Maldini sí espera algunas cosas que le interesan ver frente al Al-Hilal: "Vamos a ver el debut de Huijsen, que me parece un central espectacular en la salida de balón para llegar al medio campo, y creo que va a ser muy importante en muchos momentos dsede el punto de vista posicional para suplir ese problema que tiene el Real Madrid de un mediocentro organizador".

Maldini también tiene puestas muy altas las expectativas en otro de los recién llegados: "Espero bastante de Trent Alexander-Arnold, en los lanzamientos en largo, en la capacidad para para el balón parado, no tanto defensivamente porque se le gana bien la espalda".

Cordon Press Alexander Arnold ha ganado una Champions con el Liverpool y ha perdido dos finales contra el Real Madrid.

Otra de las cuestiones que pueden empezar a verse en el real Madrid es ver cómo llegan jugadores como Vinicius o Mbappé, "ver si juega Tchouaméni en el medio campo, el papel de Valverde y saber que faltan jugadores importantes", indicó.

El Real Madrid-Al-Hilal se disputa este miércoles 18 de junio a las nueve de la noche.