Una argentina que lleva 2 años en España desvela la costumbre en las tiendas con la que sigue alucinando

Hay diferencias que se notan a simple vista y, sobre todo, entre la población de diferentes países. Desde la forma en la que vamos al baño, la forma en la que conducimos o hasta las relaciones sociales, los españoles nos diferenciamos mucho de los ciudadanos de otros países. Y no hay que irse tan lejos como Asia u Oceanía, hasta con la forma en la que se comportan los portugueses difiere ligeramente de la de los españoles, como señalaba recientemente una joven de Extremadura.









Y si hay distinciones con Portugal, más aún existen con Argentina, como cuenta en TikTok una joven original del país sudamericano que ya lleva dos años viviendo en nuestro país y que, confiesa, hay cosas a las que aún no consigue acostumbrarse. Una de ellas, radica en las tiendas y un detalle que tenemos las personas en España a la hora de pagar.





El detalle de los españoles al pagar con el que alucina una argentina



Lo primero que señala la joven es que le sorprende que, en España, “las monedas valen”. “Acá te vas a comprar algo que vale 1,97 y te devuelven los tres céntimos, que los ahorras y luego lo gastas, porque acá las monedas valen y hay cosas baratas que valen menos que un euro”, comenta en un vídeo que ya cuenta con casi 1,5 millones de reproducciones.









Además, explica, le sorprende un detalle en España al pagar en las tiendas. “Me pasó que al venir de vacaciones pregunté si pagando con efectivo tenía algún descuento y me respondieron que no. Da igual si pagas con tarjeta o con efectivo, no va a haber un descuento por el método de pago”. Y es que, como da a entender, en otros países existe la costumbre de elevar ligeramente el precio si el pago es con tarjeta de crédito.





Las diferencias con los argentinos al conducir



Reconoce la joven de TikTok que no se ha acostumbrado tampoco a que no se agradezca cuando los vehículos frenan en los pasos de cebra, porque “se supone que es lo que hay que hacer, frenar para que pase el peatón”. “Yo todavía tengo la costumbre de agradecer con la mano cuando frenan porque, como sabemos, en Argentina si te frenan es de milagro”, confiesa la argentina a sus seguidores.

Incluso le sorprende que los conductores tocan la bocina cuando vas por el paso de cebra, “en Argentina si vas andando muy lento te crujen a bocinazos”.









Pero también deja hueco para quejas sobre temas de alimentación y restaurantes. “Acá te cobren la mayonesa cuando vas a al burguer, el ketchup te lo dan hasta cierta cantidad, ya te cobran si pides más”, critica. Por último, encuentra diferencia entre los refrescos: “Yo no sé si nuestra Fanta es argentina es radioactiva, pero se pasan de colorante. Y a la Coca Cola de acá le falta algo de gas, se parece a la de zero azúcar de Argentina”.