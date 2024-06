Una extremeña se va a vivir a Portugal y lo que ve le hace replantearse si de verdad se parece a España

No es ningún secreto que España guarda muchas similitudes con Portugal. El hecho de compartir la península ibérica y una historia común hace que muchos aspectos de la cultura lusa se haya trasladado hasta nuestro país. Sin ir más lejos, la lengua. Según el blog Poliglota, el idioma más fácil para aprender si tu lengua materna es el castellano no es ni el francés, ni el italiano ni el inglés, sino el portugués.









Unas similitudes que muchas veces pensamos que van más allá y que ambos pueblos tenemos comportamientos en el día a día y formas de vida parecidas pero, al menos por lo que ha podido comprobar una joven de TikTok, nada más lejos de la realidad. Así, lo enseña Zulema Romero, una chica extremeña que se ha ido unos meses de Erasmus a Portugal pensando que son dos países prácticamente iguales, y la realidad le ha mostrado algo muy diferente.





Lo que encuentra una extremeña en Portugal



Precisamente Zulema es originaria de Extremadura, una comunidad autónoma que colinda con el país portugués. Aun así, la diferencia entre los parecidos que esperaba encontrar con España y lo que realmente vio le han sorprendido, como explica en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral y han visto más de un millón de personas. “Aunque te pienses que Portugal está al lado de España y somos muy parecidos, yo cada día me encuentro algo diferente”, comenta la chica al comienzo del vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Lo que más le sorprendió, explica, es el calendario: “¿en qué momento empieza un domingo?”, protesta Zulema en TikTok. “Además, los días de la semana no tienen nombre, están enumerados (segunda-feira, terça-feiram quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado y domingo)”. Algo que resulta a la chica “muy extraño” en comparación con nuestro país.

También resultó raro a Zulema, según cuenta, la palabra “espantosa”, que en Portugal no significa lo mismo que en España, si no todo lo contrario. “Si te dicen que estás “espantosa” es que estás realmente guapa, y esto me hizo mucha gracia”, añade. Además, critica que “los portugueses son muy lentos trabajando, en cualquier bar y cafetería, y además llegan tarde a todos los sitios”, algo que le resulta muy conveniente a la joven: “me parece estupendo y me alivia, porque así no soy la última en llegar a los sitios”.









Problemas con la comida en Portugal



Un cambio significativo que nota la tiktoker en Portugal es el apellido: el segundo es el importante, que es el del padre. Tan significativo como la diferencia con la hora a la que se come en territorio luso: “Se come a las 12 o 12 y media, si vas a cualquier sitio a las 2, que es la hora a la que se come en España, y están todas las cocinas cerradas”.

Insistiendo en el capítulo de la comida, señala Zulema que “el nivel de azúcar que consumen los portugueses es una locura, están todo el día comiendo dulces” y, mientras en España ves bares por todas partes, “aquí sólo hay pastelerías”. Por último, asegura que echa de menos algunos productos en el supermercado como la famosa Fanta de Limón, el tomate frito o el ron en las discotecas: “No se bebe ron de fiesta”, concluye.