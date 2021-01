El truco definitivo para limpiar las manchas de kétchup de la ropa

El kétchup es, para muchos, la salsa que no puede faltar nunca en la nevera ni tampoco en su plato de comida, lo cual lo convierte en uno de los alimentos favoritos para muchos españoles. No obstante, el problema llega cuando se nos mancha la ropa del mismo. El inconveniente que presenta es que, al estar elaborado a base de tomate, si se deja estar demasiado tiempo, es muy probable que la mancha se adhiera y se haga mucho más difícil retirarla de las prendas textiles. Por eso te traemos uno de los trucos definitivos para retirar esas molestas manchas de kétchup que amenazan con destrozar tu ropa.

La solución para limpiar las manchas de kétchup

Las manchas de kétchup, al igual que puede ocurrir con la salsa barbacoa o el tomate, son machas que pueden eliminarse fácilmente con un quitamanchas enzimáticos, que se aplican directamente sobre la mancha. Lo primero que deberás hacer será retirar el exceso de producto y asegurarte de que la superficie está relativamente libre de ese exceso.

A continuación deberás aplicar el quitamanchas en la zona y esperar unos segundos antes de frotar la prenda para dejar actuar unos minutos antes de proceder a lavarlo. A continuación deberás meterla en la lavadora con detergente líquido en agua fría, aunque también puedes hacerlo a mano. Si se trata de una prenda de color blanco o ya la has lavado en otras ocasiones y sabes que no destiñe, puedes aplicar algún tipo de limpiador blanqueante. En el caso de no disponer de ninguno también podrás aplicar un poco de vinagre y frotar levemente.

Si después de lavarlo te das cuenta de que aún hay restos de o hay un cerco que evidencie que en ese punto había una mancha de kétchup, pon la prenda en remojo en agua templada durante una hora con detergente líquido para ropa.

Si no se trata de una prenda de ropa y la mancha está sobre una moqueta, alfombra o cualquier otra superficie textil deberás retirar también el exceso con un papel. A continuación deberás aplicar agua fría -se recomienda que sea agua con gas- junto a un poco de detergente líquido y frotar la mancha. Llegados a este punto tendrás que aclarar y repetir la operación hasta que desaparezca. Si por casualidad observas que no termina de quitarse, puedes cambiar el detergente líquido por amoniaco, que también es un producto eliminar este tipo de manchas.