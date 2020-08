El truco definitivo para que nunca más se te pegue el huevo frito a la espumadera

Los huevos fritos son, sin duda, uno de los grandes manjares de nuestra gastronomía. Además, es un plato barato y facílisimo de hacer. ¿Te acuerdas de la expresión "¡no sabe ni hacerse un huevo frito!"? Este dicho popular pone de relieve lo fácil que es hacerse este plato en casa.

Pero ojo, porque realmente hacer un buen huevo frito no es tan sencillo como parece. Mucha gente encuentra problemas a la hora de romper la cáscara o le da miedo lo mucho que salta el aceite caliente en el que hacemos el huevo. De todo ello ya hemos hablado en COPE.es. Vamos, por tanto, a ese último gran paso que puede arruinar nuestro huevo frito. Hablamos del momento en el que lo sacamos de la sartén. La mayoría lo hacemos con una espumadera. Pero muchas veces el huevo frito se agarra al utensilio y corremos el riesgo de que se rompa la yema.

¿Qué podemos hacer para que el huevo frito no se quede pegado a la espumadera? Algunos grandes chefs han expuesto un truco muy sencillo: sumergir la espumadera en el aceite caliente. De esta manera, el utensilio resbalará y así el huevo frito no se quedará pegado a él. Este método es, sin duda, bastante sencillo y muy eficaz.

Pero hay un método mejor. El cocinero Ander González lo explicó en la televisión pública vasca. La mejor forma de sacar un huevo frito del aceite es usando una espumadera diferente a la que hemos utilizado para cocinarlo. ¿Por qué? Porque la espumadera que hemos usado se calienta. Y eso hace que coja mucha temperatura y el huevo frito, que también está muy caliente, se pegue. La forma más sencilla de sacar el huevo frito es usar una espumadera nueva. De esta manera, como el utensilio está frio, jamás se pegará el huevo frito y lo podremos poner en el plato sin ningún problema.

HARINA PARA QUE EL ACEITE NO SALTE

Ya conocemos el truco definitivo para que el huevo frito no se quede pegado a la espátula. Ahora vamos a recordar el truco para que el aceite no salpique. Recuerda que nunca hay que echar un huevo a la sartén si lo acabas de sacar de la nevera con el aceite muy caliente. De hacerlo, puedes provocar que el aceite salte con fuerza y provoque importantes quemaduras.

Hay un truco muy bueno para evitar además que salte el aceite cuando eches el huevo a la sartén. Y es añadir una pizca de harina al aceite ya caliente justo antes de echar el huevo a la sartén. De esta manera evitamos que pueda saltarnos a la cara o a nuestro cuerpo.

LOS BENEFICIOS DE COMER HUEVOS

Los huevos son uno de los alimentos más completos que se pueden ingerir, ya que reúnen la mayoría de los macronutrientes necesarios para la vida humana. De hecho, el huevo de gallina contiene todos los alimentos necesarios para que una sola célula fertilizada se convierta en un pequeño pollito.

Los huevos contienen proteínas, grasas saludables y una gran cantidad de vitaminas y minerales, entre ellas el 9% de la Cantidad Diaria Recomendada de Vitamina B12, el 15% de la CDR de Vitamina B2, el 6% de la Vitamina A, el 22% de la CDA de selenio y muchos otros nutrientes como calcio, hierro, potasio, zinc, manganeso o Vitamina E.

Todo eso con una cantidad de kilocalorías relativamente baja: un huevo grande contiene unas 80 kcal., con seis gramos de proteína de alta calidad y cinco gramos de grasa. La mayoría de estos nutrientes se concentran en la yema, ya que la clara es solo proteína

¿QUÉ PASA SI COMO HUEVOS TODOS LOS DÍAS?

Sabemos que los huevos son buenos, pero no hay que abusar de ellos. ¿Qué pasa si lo comemos todos los días? La ingesta moderada de huevos, y con esto me refiero al huevo entero, tanto la clara de huevo como la yema, que sería aproximadamente un huevo por día, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o mortalidad. Es más, son un gran alimento para incorporar a nuestra dieta diaria, con proteínas de calidad, vitaminas y minerales.