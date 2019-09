El 'tropezón' de la Reina Letizia: "Casi me mato"

La Reina Letizia ha protagonizado un curioso tropezón mientras saludaba a la gente a la salida de un acto en Sevilla. Los Reyes se habían desplazado hasta la localidad hispalense para inaugurar la exposición 'El viaje más largo', que relata la primera vuelta al mundo realizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

Después del evento, doña Letizia se aproximó a algunos de los ciudadanos que se habían acercado a saludar a los Reyes en persona. Y en ese momento fue cuando se vivió este instante que se ha vuelto viral en redes sociales.

Vídeo

Doña Letizia iba caminando saludando a la gente y no se dio cuenta de que delante de ella había un desnivel. En un momento dado, la Reina tropieza y casi se cae al suelo.

Afortunadamente, el incidente no fue más allá, aunque la Reina se llevó un buen susto y como consecuencia habló así con uno de los escoltas: “No me has avisado del escalón y casi me mato”.

GRAFAND457. SEVILLA, 12/09/2019.- Los reyes, acompañados por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo (i), en el Archivo de Indias en Sevilla, donde Felipe VI y doña Letizia han inaugurado hoy la exposición más ambiciosa organizada hasta ahora sobre la primera vuelta al mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y que narra las vicisitudes de los hombres que se embarcaron en las cinco naves que partieron de Sevilla en agosto de 1519 y de la treintena que pudo completar el periplo tres años después. EFE/José Manuel Vidal POOLJose Manuel Vidal

"El viaje más largo" es el título de la exposición inaugurada por los Reyes que albergará el Archivo de Indias de Sevilla hasta el próximo mes de febrero, la cual incluye muchos documentos relativos a la primera circunnavegación y que se exhiben por vez primera al público.

Felipe VI y doña Letizia se han trasladado a la capital andaluza para esa inauguración y para presidir previamente una reunión de la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de esta gesta.

Una reunión que ha tenido lugar en los Reales Alcázares y en la que han estado presentes, entre otros integrantes de la misma, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (que es presidenta de la comisión); la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Cultura, José Guirao.

Calvo ha avanzado en ella la modificación del real decreto que regula la composición de la comisión para ampliar un año su vigencia (concluía en diciembre de 2020) e incorporar como miembros natos a los gobiernos autonómicos especialmente ligados a este viaje.

Así, formarán parte de la misma los gobiernos de Andalucía (de donde partió y a donde regresó la expedición), de Castilla y León (el viaje fue impulsado por la Corona de Castilla) y del País Vasco (Juan Sebastián Elcano era natural del municipio guipuzcoano de Getaria).

Tras esa reunión, los reyes se han desplazado al Archivo General de Indias para inaugurar la exposición, uno de los principales eventos con motivo de la conmemoración de los 500 años del viaje de Magallanes y Elcano.

A sus puertas han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

GRAFAND453. SEVILLA, 12/09/2019.- Los reyes, acompañados por el presiente andaluz, Juanma Moreno (2d), y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo (2i), y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero (i, ) en el Archivo de Indias en Sevilla, donde Felipe VI y doña Letizia han inaugurado la exposición más ambiciosa organizada hasta ahora sobre la primera vuelta al mundo que protagonizaron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y que narra las vicisitudes de los hombres que se embarcaron en las cinco naves que partieron de Sevilla en agosto de 1519 y de la treintena que pudo completar el periplo tres años después. EFE/José Manuel VidalJose Manuel Vidal

Decenas de personas se habían situado tras las vallas que conformaban el perímetro de seguridad y los reyes se han acercado a saludar a muchas de ellas tras ser recibidos con aplausos y gritos de "viva el rey" y "viva España".

Unas muestras de cariño que se han repetido cuando don Felipe y doña Letizia han abandonado el lugar de la exposición.