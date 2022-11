Tres trucos para limpiar los recipientes de silicona y que no huelan mal

Los recipientes y utensilios de cocina que están hechos de silicona están ganando popularidad. Esto no es extraño, ya que este material tiene muchas ventajas: es muy económico, ligero, flexible, antiadherente y los utensilios hechos de este apenas ocupan espacio. Por no mencionar que son perfectos para hacer repostería, debido a que es más fácil de desmoldar un molde hecho de silicona que si estuviera hecho de otro material. Además, como son resistentes, son perfectos para los niños cuando son nuestros pinches de cocina, pues estos moldes no se rompen.

Sin embargo, la cara B de este material es que son complicados de limpiar. La grasa se resiste y, además, retienen los olores de los alimentos. Por suerte, existen algunas soluciones o formas bastante sencillas de lograr que estos utensilios de silicona queden como nuevos.

Consejos

A la hora de lavar un recipiente o utensilio hecho de silicona, es conveniente hacerlo una vez que lo hayamos usado. Pues, si dejamos pasar mucho tiempo, la suciedad y el olor serán mucho más difíciles de eliminar.

Podemos lavarlos a mano o en el lavavajillas, pero nunca podremos usar jabones que sean muy agresivos, y mucho menos con esponjas y estropajos que sean abrasivos, porque pueden hacer incisiones en el material. Una vez lavados y aclarados, debemos secarlos muy bien con un trapo limpio. Si no olerán a humedad y será mucho más fácil que aparezcan hongos. Por suerte, hay varias formas de quitar el mal olor y hoy te traemos tres de estos trucos.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato tiene muchos usos para la limpieza y desinfección. Además de que es infalible para retirar la grasa. Lo que tenemos que hacer es disolver una parte de bicarbonato en dos de agua. Dependiendo del tipo de utensilio, podemos aplicarlo directamente con una esponja, llenar el recipiente con la mezcla o ponerlo a remojo. Sea cual sea el caso, tendremos que dejarlo actuar por unos minutos. Luego lo aclaramos con agua y jabón.

Vinagre

puede ser vinagre blanco o de manzana. El vinagre es otro aliado de la limpieza supereficaz para combatir las manchas y eliminar los olores. Lo primero que hay que hacer es mezclar agua y vinagre. Luego, dejamos el objeto a remojo en esta durante una hora, como mínimo. Lo aclaramos con agua caliente y lo lavamos.

Limón

También es muy útil para erradicar los malos olores. Además, es antibacteriano, por lo que es idóneo para evitar hongos. Lo que haremos será cortar un limón a la mitad y lo frotaremos por todo el utensilio. Otra opción, si el olor es muy intenso, es dejar el objeto a remojo en zumo de limón. Posteriormente, lo aclaramos y lo lavamos con normalidad. En cambio, si lo que queremos limpiar es un recipiente de cocina al vapor, tendremos que llenarlo con un poco de agua y unas rodajas de limón. Lo metemos en el microondas por unos minutos, retiramos el agua y frotamos el limón contra el recipiente. Al final lo lavamos con agua y jabón. No olvides secarlo bien.