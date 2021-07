El tremendo error que cometes al colar la pasta: lo has hecho mal toda la vida

La pasta es uno de los alimentos favoritos de casi todo el mundo. ¿Cuántas veces has hecho macarrones o espaguetis a lo largo de tu vida? Pues te sorprenderá saber que siempre que has cocinado pasta lo has hecho mal. O eso, al menos, es lo que dice un usuario de la red social TikTok, que ha revolucionado el mundo de la cocina al señalar que nunca hemos colado correctamente la pasta cuando la cocinamos.

Pero, ¿qué es exactamente lo que hacemos mal? El proceso para cocinar pasta suele ser muy sencillo. Pones a calentar abundante agua en una olla durante unos minutos junto a un poquito de aceite y una pizca de sal. Cuando el agua comienza a hervir, echas la pasta y esperas a que se cocine. La cocción suele ser de unos diez minutos, aunque depende del tipo de pasta. Una vez que la pasta ya está hecha, sólo queda colar el agua. Para ello, normalmente utilizamos un colador sobre el que volcamos la pasta directamente de la olla. De esta manera, el agua se escurre y la pasta queda dentro del colador.





Sin embargo, este usuario ha advertido de que ése no sería el funcionamiento correcto del colador. En lugar de sostener el colador debajo de la olla, lo gira para que el extremo abovedado quede en la olla de pasta, y luego lo voltea para que el agua escape y la pasta permanezca dentro de la olla. De esta manera, el agua se escurre por los filtros del colador y la pasta se queda dentro de la olla. No hace falta, por tanto, volver a introducirla dentro de la olla para terminar su cocinado.

El video, titulado "Di la verdad, no sabías nada sobre esto" ha sido ya visto por casi medio millón de usuarios desde que se compartió en TikTok. A algunos usuarios les encantó la idea, como uno que escribió: "Voy a hacer esto ahora, ¿por qué nunca lo pensé antes?" Un segundo escribió: "Creo que acabas de cambiar mi vida". Otro respondió: "Wow. Lo he estado haciendo mal para siempre".

Pero muchos otros respondieron que la técnica original era la forma "correcta", y algunos señalaron que su método solo funciona si el colador es lo suficientemente grande como para evitar que la pasta se deslice por los lados y caiga en el fregadero.





EL AGUA QUE USAS PARA COCINAR LA PASTA ES EL MAYOR TESORO

Como ya comentó COPE.es en enero, otro error que cometemos al hacer pasta es tirar el agua que hemos usado para cocinar la pasta. De hecho, es el mayor tesoro para los italianos a la hora de cocinar la pasta. La clave con el agua está en que contiene el almidón que la pasta ha ido soltando durante el cocinado. De esta forma, podemos aprovechar un poquito de esta agua, reservándola cuando ya esté al punto la pasta, para utilizarla en la salsa con la que acompañaremos el plato.





Tanto si le ponemos tomate, como si preparamos una carbonara (luego hablamos de esto) o simplemente le ponemos un chorrito de aceite, pasar la pasta por una sartén a fuego lento con la salsa elegida y verter un poco de esa agua que hemos guardado, hará que el plato mejore sustancialmente. Lo que conseguimos es que, tras apenas un minuto del agua mezclada con la salsa, esta gane en cremosidad. Debemos mantenerla en la sartén hasta que deje de tener textura líquida (acuosa) y poco a poco vaya espesándose. Si quieres conocer más trucos sobre cómo cocinar un rico plato de pasta, pincha aquí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

[El sorprendente error que cometes al hacer pasta que horroriza a los italianos]

[El tremendo error que cometes al cocinar pasta y que desconocías]