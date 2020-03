El tremendo error que cometes al cocinar pasta y que desconocías

La pasta es uno de los platos más populares, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Todos hemos realizado en alguna ocasión algún plato utilizando espaguetis, macarrones o raviolis. Sobre todo, si tienes niños pequeños la pasta es uno de tus básicos a la hora de darles de comer. Las distintas maneras de preparar este producto son casi infinitas, puedes cocinarla de manera tradicional o echarle creatividad e innovar con ella. Pero nunca debes cometer este error que es más común de lo que piensas.

Este es el error que realizar al cocinar la pasta y está en el agua

El primer paso a la hora de cocinar pasta es sumergirla en agua hirviendo durante unos minutos para que pierda su rigidez. Este agua que usamos tiene más importancia de la que crees. Es más, para los italianos este es uno de los elementos claves a la hora de conseguir un plato de pasta perfecta. De normal, una vez que hemos hervido la pasta solemos acercar la olla al fregadero, vaciar el agua que hay dentro y quedarnos con la pasta.

¿Por qué es tan importante no tirar toda el agua del cocinado? Es importante no tirar por completo este líquido ya que en él se concentra el almidón que la pasta ha ido desprendiendo durante el proceso de cocinado. Por este motivo es recomendable, y en Italia se hace siempre así, conservar un poco de esta agua para utilizarla en la salsa que complementará a nuestra pasta, dándole así un plus.

El punto para que nuestro plato de pasta quede de diez es pasar por la sartén a fuego lento nuestra pasta con la salsa y un poquito de esta agua que hemos reservado. Al cabo de un minuto tendremos una mezcla perfecta habiendo ganado cremosidad en nuestra salsa. Es recomendable mantener en el fuego hasta que el líquido pase a tener una textura más cremosa en lugar de tan líquida. Una vez tengamos la textura deseada solo queda servirla y disfrutarla.

Otro error que cometes a la hora de hervir la pasta

El punto de la pasta es otra de las claves de conseguir un buen plato. En Italia la pasta se sirve al dente. Este punto de cocinado es un poco más duro del que solemos encontrar en los restaurantes de España, donde la pasta está totalmente blanda. Al dente significa que conseguimos dejar este alimento en su punto, ni tirando a duro, ni a blando.

Para conseguir este punto es fundamental remover continuamente la pasta. El mejor e infalible gesto para saber si ya está al dente es probar la pasta, así nunca nos quedaremos con las dudas y nos equivocaremos. Si vas a realizar el paso anteriormente comentado de saltear en una sartén la pasta con la salsa y un poco de su agua, te recomendamos que saques de la olla la pasta un poco dura. Para que de esta forma se termine de hacer en el último proceso de la sartén, así evitaremos que se reblandezca al final.

