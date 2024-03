Va a trabajar a la oficina, tira esto por el lavabo y los vecinos del bloque estallan por lo que ocurre

Lidiar con nuestros vecinos no siempre es una tarea sencilla. Puedes ser una de esas personas con suerte cuyos vecinos no sean molestos, no hagan ruidos a horas intempestivas o incluso cuiden correctamente las zonas comunes. No obstante, lo habitual es no tener esa fortuna y hay quienes tienen que sufrir todo tipo de contratiempos con ellos.

Y en este punto incluimos también las oficinas. Muchas de ellas están perfectamente habilitadas en edificios de vecinos, donde los trabajadores deben convivir en consonancia con los edificios del bloque. Algo que a veces cuesta y hay muchos que tampoco lo respetan. Esto es lo que ha ocurrido en esta oficina y que ha terminado a todo el edificio y los vecinos del mismo.

Estupefacción en un edificio de vecinos por la mascota que tiene uno de ellos en casa Una comunidad de vecinos ha colgado este cartel en la zona común, no solo sorprendidos por el tipo de animal que tiene uno de ellos de mascota, sino también pidiendo que lo retiren Redacción Digital 21 feb 2024 - 12:40





Va a trabajar a la oficina, tira esto por el lavabo y los vecinos del bloque estallan

Esto es lo que ocurrió en la oficina de la usuaria de Instagram @raton_odukardlf y que ha dado difusión @liosdevecinos, quien suele publicar carteles en las zonas comunes y da a conocer los conflictos de muchas comunidades.

En esta ocasión se trata de un cartel colocado en la zona común de un edificio. "A la persona que tiró por el desagüe sus lentejas", escribe la persona en cuestión. "Muchas gracias por atascar el lavabo. Espero que por lo menos avise a la comunidad para repararlo cuanto antes. A ver si aprendemos a mantener en buen estado los espacios comunes", agrega.

Una premisa que ha sido comentada por varios usuarios de Instagram. "Pues si se atascan con unas lentejas...", deja caer uno.

"Menuda mierda de desagüe si no traga ni unas lentejas perdona que te diga", agrega otro, yendo en la misma línea. Comentarios similares los que se han leído en la red social X. "Pero es que el desagüe tenía hambre", ha bromeado un usuario.

"¡Vaya guisote para atascar un desagüe! No me extraña que aún se siga rezando antes de comer en ciertas familias", ha comentado otro.





Se deja la puerta abierta de su apartamento y cuando vuelve no da crédito a la nota que se encuentra

Las comunidades de vecinos son auténticas cajas de sorpresas. Hace unos meses, la misma cuenta de Instagram conocimos este curioso y divertido caso.

Al parecer, el vecino afectado, del 5ºC, se había dejado la puerta abierta. Su vecina Mabel, al verlo, no pudo evitar echarle una mano. Eso sí, el cartel que le dejó es de lo más surrealista (y para muchos hasta divertido). "Hola, ¿qué tal?", comenzaba la nota de Mabel.





"Dejaste la puerta abierta de tu departamento y se escapó tu gato. Lo entré. Estaba dando vueltas por el pasillo y las chicas del 5ºB tienen un pitbull, que es bastante gil...", continúa la vecina, que evidencia que tan solo quería echar una mano. Así las cosas, continúa: "Bueno, eso. Vi la puerta abierta y te entré al gato. Y también te desenchufé un cargador y limpié un poco la mesa, había vasos, y la pava eléctrica. Y el gato te iba a tirar todo", agrega.





Un cartel que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos dejan claro que a ellos no les gustaría que su vecina, por muy buenas intenciones que tuviera, entrara a su casa sin permiso: "Mi opinión impopular", aseguran.

En el lado contrario están todos aquellos que dicen buenas palabras, tanto de ella como de su actitud: "Necesito que Mabel sea mi vecina"; "Yo quiero una vecina como Mabel" u "Ojalá más vecinas como Mabel", escriben algunos.

Lo que no podía faltar, no obstante, eran las bromas y los chistes a costa de esta simpática vecina. "Y de regalo croquetas", escribe uno.