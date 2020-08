Toser en el codo es menos efectivo de lo que creías

Son muchas las contradicciones que se han ido creando alrededor de los métodos que impidan la propagación del coronavirus. Uno de ellos, si no fue de los primeros poco faltó, fue el de toser o estornudar en el codo. Pues parece ser que ahora un estudio de la Indian Space Research Organisation dice que esto, evidentemente ayuda a no contagiar al que tenemos enfrente, pero que puede resltar perjudicial para nosotros mismos. Es por ello que ha creado un modelo de los campos de flujo de la tos que dependiendo de donde se realice la acción, ya sea en manos, en la mascarilla, o en el codo, puede causar unos efectos u otros.

Con este estudio, los investigadores se han dado cuenta de que toser o estornudar en el codo, solo ayuda a parar la acción de contagio del coronavirus si el codo está cubierto con una manga, es decir, que el efecto que produce el toser sobre el codo solo es cien por cien seguro si el flujo de la tos, no entra en contacto directo con la piel. De no ser así, es preferible que nos cubramos la boca directamente con la mano.

Como bien recordarás, desde comienzos de la pandemia, los expertos no se cansaban de advertir a la población que era preferible que al toser o estornudar, nos cubriéramos con la parte interior del codo en lugar de utilizar las manos para así evitar su propagación. Con este estudio, esa teoría queda en duda, en el estudio, se demuestra que la mano frena mas la propagación el virus que el codo, si este está al descubierto.

De tal modo, el estudio afirma que el toser o estornudar en el codo solo fundiona cuando este está cubierto por una manga, debido a que un brazo desnudo no puede formar el sello adecuado contra la nariz para impedir el flujo del aire.

EL MEJOR MÉTODO, LA MASCARILLA

Uno de los datos más relevantes que ha proporcionado el estudio ha sido que el uso de la mascarilla es el mejor método para evitar la propagación del virus. El equipo de la Indian Research Organisation examinó en diferentes tipos de mascarillas y otros escenarios, como la acción de toser con las manos ahuecadas o el gesto de toser en el codo, para observar cual es el método que disminuye de manera más efectiva la propagación del virus.

Para averiguar qué cobertura facil funcionó mejor, las investigadores utilizaron una técnica basada en el estudio de imágenes de Schlieren para observar la propagación de la tos. Con este proceso, pudieron visualizar los cambios en la densidad para capturar imágenes de toses de cinco sujetos diferentes. Con esta técnica, el equipo observó la velocidad y la propagación de las gotas expulsadas rastreando el movimiento propio de los sujetos al toser.

Observando la ilustración, la máscarilla N95 son las más efectivas para reducir la propagación de la tos. Estas mascarillas reducen la velocidad inicial de la tos en un factor de 10, y además limitan su propagación entre 3,9 pulgadas y 9,85 pulgadas. Por el contrario, una tos descubierta puede viajar hasta tres metros. Con este estucio se observa que una mascarilla desechable puede reducir la propagación de las partículas hasta 19,6 pulgadas.

Los investigadores de la Indian Reseach Organisation afirmaron que: “incluso si una máscara no filtra todas las partículas, si podemos evitar que las nubes de tales partículas viajen muy lejos, es mejor que no hacer nada. En situaciones en las que no se dispone de máscarillas sofisticadas, cualquier máscarilla es mejor que ninguna máscarilla para el público en general para frenar la propagación de la infección”.