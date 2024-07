España es un país muy cafetero. De los 47 millones de habitantes que tiene el país, casi la mitad consume esta bebida y más del 60% de los mayores de 15 años reconoce tomar, al menos, una taza al día. Además, cada semana se sirven algo más de 530 millones de tazas de café, lo que supone una media diaria de 3,5.

El café nos despierta, nos activa y nos prepara para afrontar el día con energía o para recuperar fuerzas en momentos de cansancio. De hecho, se trata del desayuno de muchos españoles. No obstante, hay quienes van apurados de tiempo y a primera hora tan solo se limitan a tomarse un café, obviando así el tomar algo sólido que nos sirva realmente de desayuno.





¿Tomas café en ayunas en tu desayuno? Así afecta este hábito a tu cuerpo



El doctor David S. Ludwig, experto en nutrición del Hospital Infantil de Boston, afiliado a Harvard, alerta de que tomar tan solo un café en ayunas y saltarse el desayuno tiene varios puntos negativos que pueden afectar negativamente a nuestra salud. En primer lugar, puede desregular el ritmo circadiano del cuerpo. Esto, por lo tanto, puede hacer que nuestro cuerpo termine utilizando reservas de energía, incluidas aquellas que están almacenadas en nuestros músculos. Además de esto, también nos puede provocar cierta fatiga.

Esta tendencia puede hacer que consumamos alimentos poco saludables, además de que podemos llegar incluso a excedernos en las comidas posteriores.

Por otro lado, hay estudios que explican que aquellas personas que tan solo desayunan café en ayunas, pero no ingieren más alimentos que la acompañen, tienen a sufrir sobrepeso, así como niveles más altos de colesterol que quienes sí lo hacen.

Además, hay otros estudios que desglosan algunos de estos riesgos. El Centro Alemán de Investigación para la Química Alimentaria explicaba que el propio sabor de esta bebida aumenta la producción de ácido estomacal lo que puede entrañar consecuencias. Una de ellas es que se irrita la pared intestinal con la sintomatología que eso supone: intestino irritable, reflujo ácido, úlceras, náuseas e indigestión.





El café también es un estimulante de la producción de cortisol. Es una de las teorías principales de numerosos expertos que componen el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de Estados Unidos. El cortisol es una hormona fundamental producida por nuestras glándulas adrenales.

Estas hormonas en niveles excesivos pueden provocar numerosos problemas de salud: pérdida ósea, presión arterial elevada, la diabetes tipo 2 y las enfermedades del corazón.

Una nutricionista alerta de lo que te puede pasar si tomas café después de cada comida

En el pódcast 'Con jengibre y limón', conducido por las nutricionistas Sandra Moñino (@nutricionat_) y María Pérez Espín (@mariapespin), da consejos sobre alimentación y nutrición a todos los seguidores. En este episodio, las expertas hablan sobre el consumo de café después de cada comida.

"Ojo, que el calcio puede hacer que el hierro no se absorba", apuntan. "O sea, tú te tomas, por ejemplo, un bistec de ternera que dices "esto es hierro para mi cuerpo", y de repente te tomas un yogur al finalizar como postre y te has cargado el hierro", han señalado. Seguidamente, explican que es necesario dejar "mínimo dos horas" desde que hemos consumido ese hierro y hasta que tomamos el postre.





"Los días que tomemos alimentos ricos en hierro como, por ejemplo, un bistec de ternera, hígado, unos mejillones, unas lentejas, espinacas... no tomamos de postre nada, ni un chorrico de leche al café, nada", señalan a modo de aclaración. "Nada, café tampoco. El café y el té inhiben la absorción del hierro. Ya no solamente el hierro, sino que muchos nutrientes de los que tienen nuestros alimentos, al tomar el café no se absorben porque el café quiere absorberse él solo", concluyen.