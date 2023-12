Le toca regalar a su jefe en el amigo invisible y su cara al abrir el paquete lo dice todo: "A la calle"

¿Has participado en algún amigo invisible esta Navidad? En la mayoría de grupos de amigos es tradición regalarse algo en estas fechas y qué mejor forma de hacerlo que con un amigo invisible. Esta costumbre se ha extendido ya a familias muy grandes e incluso a compañeros de trabajo. Es el caso de Noelia, que hace unos días se hacía viral en TikTok al contar que tenía que regalar a su jefe en el amigo invisible de la empresa.

El vídeo tuvo mucho impacto y fueron muchos los comentarios que pedían ver la reacción del jefe. Dicho y hecho, Noelia ha compartido un nuevo vídeo en el que se ve a su superior abriendo el regalo. Consta de dos paquetes y va dentro de una bolsa plateada muy navideña.

La reacción de su jefe al abrir el regalo del amigo invisible

En primer lugar, el jefe saca una libreta de la bolsa y comienza a leer la frase que está escrita en la portada. "Mi empleada favorita me dio este cuaderno y se merece un aumento", se puede leer cuando el jefe lo enseña a todos los presentes mientras no puede contener la risa.





El segundo paquete genera más intriga aún y antes de que lo abra, Noelia no puede evitar decir: "Con el otro me echas a la calle". Viene dentro de una caja blanca que el hombre abre cuidadosamente. Su cara al abrir la caja lo dice todo y es que es una taza en la que se puede leer: "Hoy es un buen día para que me dejes en paz".

Tras abrirlos, no paran las carcajadas entre los asistentes a la comida. Por su parte, el jefe no puede quedarse sin decir una última frase, siempre en tono de humor: "Escucha, el lunes a las nueve, en la oficina. No en la agencia, en mi oficina", afirma, ante la atenta mirada de Noelia, que no puede contener la vergüenza que está pasando en dicho momento.





Así preparó el regalo para su jefe

Días antes, la joven había conseguido llegar a más de tres millones de usuarios al explicar cómo estaba preparando el regalo al saber a quién le había tocado en el amigo invisible de la empresa. En sus propias palabras, la situación puede acabar con su "despido". En su oficina decidieron jugar una extraña modalidad del conocido amigo invisible, donde el regalo que se hace a la persona que te ha tocado debe tener la intención de molestar un poco.

"Por el amigo invisible me ha tocado regalarle a mi jefe. Pero es que no es que sea un amigo invisible mono, en plan ja ja, te regalo turrón, te regalo jamón, te regalo algo guay", explicaba Noelia en un vídeo que ha subido a su perfil de la red social.





"Es que, encima, es un amigo invisible al contrario", una especie de enemigo invisible. Es decir, donde el objetivo del juego, en este caso, es el de molestar un poco a la persona a la que tenemos que hacer un regalo. La clave está en buscar un equilibrio entre algo que sea lo suficientemente gracioso, pero que no resulte extremadamente ofensivo.

"Le tengo que regalar algo para j*derle. Esta fue mi cara cuando vi que en el papel salía su nombre", aseguraba la chica que relataba en su cuenta de TikTok lo que le había pasado. "Porque si es un compañero o algo, bueno, ¿pero a mi jefe?", se lamentaba. Comenzaba entonces a pensar qué podía comprarle para cumplir con su propósito y terminaba por elegir dos cosas, ambas con un mensaje claro escrito: la libreta en la que se autodenomina como "empleada favorita" y la taza con un tono algo más despectivo hacia su superior.