Un 'amigo invisible' le envía más de 40 paquetes a su casa y no cree lo que hay dentro: "Siguen llegando"

En Navidad hay muchas tradiciones que han conseguido arraigar entre todos nosotros con fuerza. Una de ellas es el 'amigo invisible' donde entre compañeros de trabajo, familiares o grupos de amigo se compran regalos entre sí sin que se conozca la identidad del que hace el regalo. En Estados Unidos hemos conocido una curiosa historia en la que un involuntario 'amigo invisible' le ha empezado a enviar paquetes a su casa a Olivia, quien ha contado esta increíble historia en su cuenta de TikTok.





Le han llegado más de 40 paquetes a casa

El vídeo en el que dio a conocer la noticia tiene más de tres millones de visitas y es que Olivia (@oliviamccdouglass) se mostró sorprendida al ver cómo empezaban a llegar paquetes a su casa. No podía ser. La dirección de la etiqueta era correcta. Lo volvió a revisar, pero los envíos no cesaron. El nombre de la persona a la que iban destinados no coincidía y tras hacer una breve búsqueda, no encontró a nadie en su condado con ese nombre. Pero la dirección seguía siendo la suya y los paquetes no dejaban de llegar.

¿Qué estaba pasando? En sus redes sociales hemos podido ver lo que ha ido haciendo Olivia. Ella misma ha contado cómo llamó a la empresa de envíos, Amazon, quien le dijo que no podían hacer mucho para ayudarla y que lo prudente era que se quedase los paquetes en su casa.

Así lo hizo, sorprendida ante la reacción de la empresa de envíos. Poco fue acumulando las cajas que le iban llegando, mientras actualizaba su situación y la de su marido en redes sociales. Al final, cuando llegaron a acumular más de 40 paquetes, entre cajas y bolsas de envíos, se decidió a tomar una drástica decisión: era la hora de ver qué le estaban mandando.

Lo mismo en todas las cajas

Tanto Olivia como su marido se cansaron. Imagine tener una pila de cajas de Amazon en su casa, sabiendo que no son para usted y desconociendo por completo el contenido de estas. El matrimonio estadounidense no pudo más y, atendiendo a las miles de peticiones que le habían llegado a través de redes sociales, decidieron abrir los paquetes y averiguar cuál era el contenido de los mismos.





Banderas. Así de sencillo. Casi todo variaciones de la bandera de Estados Unidos, pero Olivia se encontró con más de 40 paquetes llenos de banderas a estrenas (fabricadas en China, eso sí), con águilas, de distintos colores, pero con la enseña norteamericana como protagonista en cada caso.

¿Qué va a hacer con el contenido de los paquetes?

Una vez comprobado que las cajas escondían cientos de banderas y tras recibir no menos comentarios al respecto, Olivia ha decidido que venderá o sorteará las mismas. En sus vídeos de TikTok ha asegurado que el dinero que consiga recaudar será para hacer más fácil la Navidad de quienes peor lo están pasando en esta época.





Así es como, de un inesperado flujo de envío que se ha terminado por viralizar, Olivia convertirá el error en una obra caritativa, ante la falta de respuesta del legítimo dueño, del que nada se sabe, y de la solución que la empresa le ha dado.