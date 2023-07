Jon Uriarte revela el regalo más surrealista que ha recibido el Rey Felipe VI desde 2022: "Habrá que repartir"

El pasado jueves se conoció la lista de los regalos que ha recibido la Casa del Rey el pasado 2022, que, en definitiva, son para España. Tras su publicación, el comunicador Jon Uriarte ha repasado su lista y en 'La Linterna' ha comentado los más curiosos.

"Son trescientos y pico regalos". Entre ellos, hay uno que ha llamado especialmente la atención al periodista vasco. Además de las corbatas, camisetas y alguna joya, Uriarte se ha asegurado de que este no fuese problemático. "Habrá que repartir", apuntaba. Descúbrelo en el siguiente audio.

¿Qué se le regala a un rey?

Hay otro que el comunicador se quedaría para él. Y es que al Rey le han obsequiado con un botijo. "A mí me encantan. Si no los quiere nadie, que me los regalen a mí. No solo por lo útiles que son, sino por lo bonitos que lucen. Me gustan casi más los no pintados", comenta.

Sin embargo, el subdirector de 'La Linterna', Rubén Corral, sabe que la razón de este amor por los botijos es "porque, al paso que vamos, nos convertimos en uno". "Nos ponemos en jarra y lo parecemos", se reía Uriarte.

Ante esta disparidad, el comunicador se planteaba qué se le puede regalar a un rey "para acertar y que le haga ilusión". El problema es que, como los presidentes y el resto del mundo, cada cual tiene sus gustos. Tampoco tiene opción de elegir, "le cae lo que le cae".

"Igual no le hace ilusión"

"Siendo deportista, lo mismo le apetecía que le regalaran algo de ropa para ello", decía el periodista vasco. Para eso, también habría que consultar para que no ocurriese lo mismo que como al señor que ha sonado en antena. Una novia suya le regaló chándal, toalla, albornoz, y zapatillas del Sevilla. "Yo soy del Betis, evidentemente lo tuve que tirar", reconocía.

"Imagínate que el rey Felipe es del Atlético de Madrid. Lo dio porque si le quieren regalar un chándal del Real Madrid o del Barcelona, igual no le hace ilusión, ahí lo dejo", advertía Uriarte.

"Ese familiar" que no sabe regalar

Regalar no es una tarea sencilla, y menos si va dirigido a niños o adolescentes. Una mujer describía "al típico familiar sin hijos" que no sabe lo que compray se acaba equivocando. "A mi hijo de un año, su tío le regaló un juguete para mayores de tres", lamentaba. El comunicador ha entonado el mea culpa porque en alguna ocasión ha sido "ese tío".

Lo bueno de que estos obsequios sean anónimos, es que no pueden recriminar "la porquería de regalo" que algunos les hacen. El periodista vasco ha contado que conoce a alguien que "regaló unos discos de AC/DC a su novia, cuando lo que le gustaba era Mecano. Y AC/DC le gusta a él, y le dijo que si no le gustaban, él se los quedaba, por no hacerte cambiarlo. Un morro de cuidado".

Aunque queda la opción de cambiarlo, Corral no ve "al rey Felipe y a su familia" utilizando tickets regalo. "Si no quieren el botijo, yo me lo quedo", concluía Uriarte.