El regalo de Jorge tres meses después de fallecer: su viuda reparte 200 millones de euros con el Gordo

Una de las regiones agraciadas en este viernes de Lotería de Navidad ha sido Madrid, pero el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido viajar concretamente hasta la calle Monforte de Lemos. Allí hay una administración de lotería muy especial

Hace justo un año a Jorge Gutiérrez, el dueño de esta administración de loterías en el Barrio del Pilar, le entró un dolor en la pierna. Regentaba ese puesto de loterías desde hacía 13 años. Ese día abandonó su lugar de trabajo para ir al hospital. Le diagnosticaron un tumor cerebral. Seis meses de vida. Duró nueve. Se marchó con 50 años.

Rocío, lotera de la Administración de la calle Monforte de Lemos de Madrid atiende a la prensa / EFE









El regalo de Jorge desde el cielo



Jorge contaba en COPE el pasado mes de abril cómo se sentía tras recibir la noticia: “Dios, que es mi padre y me quiere con locura, me lo tomé bastante bien. De hecho, no tengo miedo, no estoy angustiado, si me ha tocado a mí, por algo será”.

Y es que el motor principal para ese positivismo fue la fe católica. Pero también su mujer Rocío que, de la noche a la mañana, tuvo que hacerse cargo de la administración y echarse la familia a la espalda. 4 hijos: 2 niñas y 2 niños.

Lo que Rocío no sabía todavía es que no iba a estar sola en esa aventura. “El del cielo siempre acierta, todos los que siguen creyendo en el Señor tienen fiesta, pero ahora nos han hecho partícipes a los que estamos en la Tierra”, cuenta a Expósito.

Rocío, lotera de la Administración de la calle Monforte de Lemos de Madrid / EFE









Doble suerte: su primo ha entregado el segundo premio



Rocío ha repartido el Gordo. 200 millones de euros, 50 series del primer premio en la administración número 205. Es el Gordo más tardío de la historia pero también uno de los más especiales: “En el cielo hay mucha vida y la gente no se da cuenta. El del Cielo parece que me ha mandado el Gordo, eso seguro. Yo le pedía que no, que era novata, que prefería el reintegro, pues el Gordo”, asegura en La Linterna Rocío.

Pero no se trata de una casualidad, porque la familia de Jorge se dedica tradicionalmente a la lotería. Su primo Miguel regenta otra administración en Badajoz. Y, si Rocío ha repartido el primer premio, Miguel lo ha hecho con el segundo. “Es una pasada, una simple carambola, se hace notar desde el cielo”. Miguel, el primo de Jorge, está emocionado y confiesa en COPE que la noche del jueves no podía dejar de pensar en él y que tenía el presentimiento de que algo especial estaba a punto de pasar: “Algo ha tenido que ver, para una administración es como ganar una Liga, una pasada”.

Varias personas celebran el Gordo en la Administración de la calle Monforte de Lemos de Madrid / EFE









Jorge llegó al cielo hace apenas unos meses pero, esta mañana, se ha permitido una licencia: Bajar y acompañar a Rocío y a Miguel dándoles suerte y un empujón brutal de cara a los próximos meses. De hecho, Rocío lleva toda la tarde vendiendo décimos: “Me han dicho que voy vender todo fenomenal en El Niño. Es verdad que 15 minutos después de abrir está todo el mundo pidiéndome números feos y raros, es maravilloso porque se venden solos”.