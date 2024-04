El 'cacao maravillao' apunta a Agaete

“Puede ser una realidad, pero es necesario trabajo”. Herrera en COPE Gran Canaria ha hablado con uno de los ponentes del programa Café de Mujer que este año pretende ampliar a otros nichos de mercado agrario y comprobar si se puede implementar el cultivo del cacao en Agaete.

Genaro Andrés Agudelo Castañeda, ingeniero agrónomo, máster en Filosofía Vegetal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, reconoce que “existe potencial en Agaete” para la introducción de plantaciones de cacao en el Valle de Agaete. Entre las ventajas que tiene la zona, está “el entusiasmo de la gente”, que piensa “es fundamental y necesario para poder cultivarlo”, pero también el hecho de que existen otras plantaciones como el café “que combinados de forma natural es una oportunidad de cosecha y transformación”.

La implantación del cacao en Agaete obligaría a examinar la adecuación de las condiciones meteorológicas

No obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer y comprobar diferentes aspectos ambientales como “el viento, las temperaturas, la calidad del suelo y del agua”. En la primera condición, sería necesario conocer como afecta a la zona el viento y si es excesivo “construir rompevientos”. En cuanto a las temperaturas, el especialista advierte que lo ideal son “25 grados de promedio, que la temperatura no baje de los 18 y la máxima no supere los 38”. Aun así, existen remedios como prácticas para subir la temperatura o bajarla en función de las necesidades.

Otro de los condicionantes es el suelo: “Lo ideal es que tenga especies leguminosas, que sea rico en proteínas y nutrientes,” y el viento, “la velocidad debe estar por debajo cinco metros por segundos”, según advierte el agricultor, quien asegura que lo “ideal es que todo esté dirigido a una agricultura sostenible y ecológica”.

En Agaete hay plantas de cacao que no producen

El especialista mantiene su esperanza que hacer realidad el proyecto, y no sería la primera vez que se cultiva el cacao en Canarias. Advierte que “ya en otras islas se ha realizado este proyecto”, incluso en Agaete “hay plantas de cacao, pero no están produciendo.”

El desarrollo del cacao podría echar raíces en Gran Canaria, incluso como estímulo al sector culinario de las islas. Los chefs locales podrían incorporar la fruta en sus menús, creando platos innovadores con un sabor único dado lo versátil de este ingrediente. Desde postres decadentes hasta platos salados con un toque de chocolate, la creatividad culinaria está en pleno apogeo y el cacao se podría convertir en un componente más de sus propuestas.

Además del aspecto gastronómico, la implantación de cacao, podría generar nuevas oportunidades económicas y turísticas para Gran Canaria, los productos de cacao, al igual que se hace con el café, se podrían convertir en producto de alta demanda tanto entre los residentes como entre visitantes de la isla. Esta nueva industria podría crear empleos, además de revitalizar las comunidades rurales, contribuyendo así al desarrollo económico de la isla.