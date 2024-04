El COECS confía en la implantación rápida de la enfermera escolar: "Sería un sueño hecho realidad"

Cambio en la dirección del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón. Isabel Almodóvar ha sido designada como nueva presidenta al ser la única candidatura presentada y sustituye así a Francisco Pareja al frente del colegio quien, desde el año 2004, ha ejercido como máximo mandatario de la organización y que ahora se integra en la Junta recién designada como vicepresidente.

Almodóvar ha hecho una valoración de su entrada al frente del colegio en COPE, resaltando que "ya hace años que iniciamos la cruzada de mejorar las condiciones profesionales de las enfermeros y enfermeros de Castellón para intentar acabar con la precariedad laboral. Cada año intentamos mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros colegiados. Me gustaría reiterar que además de las campañas de sensibilización con y para las enfermeras, nuestro objetivo esencial es primer los intereses de un colectivo frente a cualquier situación que puede dañar a la profesión".

Isabel Almodóvar toma el relevo de Francisco Pareja como presidenta del @EnfermerosasCS y recibe una institución con las cuentas saneadas y una posición reforzada ante la sociedad https://t.co/SeVq9mJzPEpic.twitter.com/Zs7trwmOmJ — COECS (@EnfermerosasCS) April 16, 2024





Feminización del sector

La nueva presidenta sustituye a Pareja, del que destaca que "me ha dejado el listón muy alto, y la suerte que tengo es que lo voy a seguir teniendo en el equipo. Ha dejado un legado muy importante".

Desde su puesto como profesora del Grado de Enfermería en la Universitat Jaume I, Almodóvar también analiza la evolución del sector, apelando que "sigue habiendo más alumnas que alumnos. La feminización de la profesión sigue en aumento. Es una realidad que debemos abordar de manera integral. Es necesario promover igualdad que buscamos entre oportunidad de hombres y mujeres tanto en lo que respecto a puestos de liderazgo como en la remuneración. Seguimos siendo las que casi nunca tenemos espacio en los puestos altos de la jerarquía. La alta presencia de mujeres en la enfermería no debe desmerecer el valor que aportan los hombres en la profesión".

Lo que también destaca es la alta preparación de estos profesionales, lo que hace que sean muy solicitados en Europa: "Sigue habiendo interés muy grande de países europeos en contratar enfermeras españolas, porque son profesionales, con mucha experiencia y vocación. Y esto está muy valorado en los sistemas sanitarios de otros países. Y es que la formación en España es de mucho nivel, incluso con unas prácticas de gran calidad. Si les sumamos que aquí tenemos unos salarios más bajos, unas condiciones laborales precarias, una falta de oportunidades de desarrollo profesional, una falta de reconocimiento profesional y un agotamiento emocional enorme, si al final te tocan a la puerta y te ofrecen todo muchísimo mejor, coges la maleta y te vas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Enfermería escolar

La presidenta de la COECS se ha marcado además un primer reto: la implantación de la enfermera escolar en los más de 300 centros educativos de la provincia. Sobre ello, apunta que "para mí sería un sueño hecho realidad, me encantaría que todos los colegios de la provincia tuvieran una enfermera escolar. Todavía no me he podido reunir, pero va a ser uno de mis caballos de batalla. Hay ayuntamiento que ya lo están haciendo, Segorbe es un ejemplo, pero necesita ser respaldado por conselleria. No vale que se tiren la pelota unos a otros, y sobre todo debe ser reconocido en la carrera profesional, y que los contratos sean continuos".

Junto a ello, otro de los problemas que afrontará es la falta de personal de cara a la temporada veraniega: "Al final nuestros compañeros que llevan todo el año sin descansar, no pueden ni cogerse un día libre. Este verano por supuesto van a hacer falta enfermeros y enfermeras. Por suerte van a salir 2 remesas, tenemos la suerte de tener 2 escuelas de enfermería en Castellón, pero van a hacer falta. Es una realidad que se da durante todo el año".

Isabel Almodóvar expone las principales reivindicaciones y líneas de trabajo de su proyecto como presidenta del @EnfermerosasCS en una entrevista con @copecastellonhttps://t.co/vlQnosldfppic.twitter.com/JKYXnrSBKo — COECS (@EnfermerosasCS) April 24, 2024