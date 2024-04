El detalle "absurdo" de los aeropuertos que critica un tiktoker: "Nadie habla de esto"

Cada vez es más normal viajar en avión, y de hecho, España es uno de los países que más normalizan su uso. Las cifras señalan que nuestro país es el tercer país europeo con más volumen de vuelos, con más de 3.200 diarios, según el Balance del consejo de administración del gestor nacional de navegación aérea española. Y se puede entender de muchas maneras.

Por ejemplo, para viajar tanto a las islas Canarias como a las Baleares, es mucho más cómodo emplear un avión para desplazarse, debido a su poco tiempo y a lo económico que resulta. Pero no sólo fuera, sino que dentro de la misma península es muy normal hacer trayectos que serían asumibles por tren o por avión, aunque se esté limitando cada vez más.

Los aeropuertos suelen ser lugares con mucha actividad

Y es que, cuando entramos en el aeropuerto, tenemos normalmente que pasar muchos controles dependiendo también de nuestro destino. Por ejemplo, AENA recomienda estar en el aeropuerto una hora antes de la salida para vuelos dentro de la Unión Europea, pero dos horas si es fuera del espacio europeo, por todas las medidas de seguridad que, normalmente, son muy eficaces. Aunque no todas.

El detalle de la seguridad de los aeropuertos que este tiktoker no entiende: "Puedo hacer lo que quiera"

Y es que hay un detalle de la seguridad de los aeropuertos que, en opinión de este tiktoker, no funciona. Se trata de Carlos Cruz, creador de vídeos dedicado al contenido de viajes, que se fijó en un curioso detalle que ocurre una vez llegas a tu destino, y que para él es lo único que falla de todo el proceso.

Las maletas son nuestra preocupación central en los aeropuertos

Cuando llegas al aeropuerto para tu viaje, lo normal es, primero, hacer el check-in y dejar tu maleta. Tras ello, el control de seguridad de lo que llevas contigo en el avión. Este paso suele ser bastante estricto con los líquidos y contenido como bolsas, ordenadores y demás. Después de eso, llegamos al control de migración, donde, si es para un viaje fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen, te pedirán el pasaporte.

A partir de ahí sólo queda buscar la puerta de abordaje y entrar en el avión. Un proceso perfecto... hasta que llega el avión, sales... y tienes que recoger tu maleta. Porque para este tiktoker este es el mayor fallo.

Es recomendable siempre llegar con hora y media de antelación al aeropuerto





La pregunta de Carlos sobre la recogida de maletas tras los vuelos: "Aquí nadie mira"

"Hay un tema de los aeropuertos que ni lo entiendo ni lo voy a entender nunca, y además no he visto a nadie hablar de esto. Nunca. ¿Por qué para todo hay que pasar 350 controles, está todo al milímetro, que parece que vas a entrar en la Casa Blanca en vez de coger un avión, y ahora llegas al destino, y coges así la maleta?", señala el influencer en las redes sociales.

Y es que se pone en la situación en la que, cuando llegan las maletas, puede llevarse prácticamente la que él quiera. "¿Cuál te gusta? Pos a mí esta, venga. Llevátela. No, esta me gusta más, quillo. Cualquiera se puede llevar cualquier maleta", se pregunta Carlos. Desde luego, es una situación que no está tan controlada como otras.