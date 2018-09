La tierna carta al Ratoncito Pérez de un niño que perdió un diente

Santino es un niño de seis años que hace unas semanas perdió uno de sus dientes el desagüe del lavabo. Como no pudo recuperarlo, le escribió una carta al Ratoncito Pérez para explicarle lo que pasó y hacerle una petición especial.

“Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encuentras, ¿me dejarías algo de dinero?’. Gracias”, escribió Santino a mano. Para ayudar al Ratoncito Pérez en su misión de dejarle dinero debajo de la almohada, no dudó tampoco en dibujarle un mapa de su casa. “Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por favor, no te metas en la habitación de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones”.

En ese dibujo se puede ver su habitación, la de su madre (que indicó con un gran “¡NO!”), el baño y dos flechas para ayudar al ratón. La carta fue publicada por la grafóloga mexicana Atzimba Prescott en su cuenta de Facebook “Semiología y GrafoGarabatos”. Del niño dicen que será un "futuro Arquitecto, Jefe de Seguridad y buen negociador".