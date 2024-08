Este es el tiempo que debes esperar para meter los tuppers en la nevera: "No dejar que llegue"

La alimentación es el pilar fundamental para llevar una vida saludable. Tal y como recomiendan los expertos en medicina, son cinco las comidas diarias que toda persona debe realizar: desayuno, la más importante, almuerzo, comida, merienda y cena. Si cumplimos con todas ellas, iremos por buen camino.

Aun así, muchas veces esto resulta imposible debido a los horarios de trabajo, los cuales nos quitan tiempo para comer tranquilamente y de manera adecuada. Son muchas las personas que por esta razón prefieren llevarse la comida preparada desde casa y almacenada en un tupper, pues así se ahorran una gran cantidad de dinero a la semana.





¿Cómo se deben enfriar los tuppers?

Es aquí donde les entra la gran duda: ¿hay que meterlos directamente en la nevera tras depositar los alimentos en ellos? Una vez más, las redes sociales nos han dado la respuesta a esta pregunta. Y, como no podía ser de otra manera, este ha sido @farmaceuticofernandez a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En él ha explicado, primeramente, que enfriar la comida es la razón principal por la que las bacterias no aparecen. Algunas como, por ejemplo, la salmonella, se desarrollan a temperaturas de entre 4 y 60 grados. Ahora bien, meter los tuppers calientes en la nevera tampoco parece ser la mejor opción debido a que la temperatura de la nevera sube considerablemente, lo que hace que el gasto de energía sea mucho mayor que en otras ocasiones.

Entonces, ¿qué debemos hacer? "Lo ideal es esperar a que el tupper deje de quemar, que aún esté caliente, pero que no hayan pasado más de dos horas desde que se cocinó. Es importante no dejar que la temperatura llegue a temperatura ambiente", aconsejaba el influencer. Además, añadía que debemos colocarlo de manera que se encuentre lo más lejos posible de otros recipientes, ayudando así a que no se estropeen otros alimentos.

¿Es un error meter las frutas y verduras en la nevera?

Por su parte, las frutas y verduras son unas de las comidas estrella que nos acompañan durante esta época del año debido a su frescura y fuente de hidratación. Pero, al comprarlas, corremos el riesgo de que pasados unos días terminen por estropearse y tengamos que deshacernos de ellas.

No hay duda de que estamos haciendo algo mal. Es por ello por lo que Raúl Cardaba, un joven frutero que suele compartir trucos y consejos en su perfil de Tik Tok sobre estos alimentos, ha desvelado lo que debemos hacer para evitar que nos pase esto. Y es que, el error más común que cometemos, es el de meterlas nada más traerlas del supermercado en la nevera sin ningún tipo de protección.





Dada la situación, ha propuesto lo siguiente: no desechar las bolsas que traemos de la compra y utilizarlas para guardar las frutas y verduras. Si seguimos esta recomendación, podremos disfrutar más de ellas, pues no se pondrán malas durante al menos 15 días.