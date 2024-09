The Telegraph prueba todas las cervezas españolas y es muy tajante sobre cuál es la peor: es andaluza

España es el segundo país del mundo en consumo de cerveza, sólo por detrás de la República Checa, donde sus habitantes se toman, de media, unas 468 cervezas al año, 50 más que en nuestro país. Al menos esos son los datos que ha arrojado este año Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, el estudio señala que la producción cervecera española también escala puestos y desbanca a Polonia como la segunda dentro de los límites de la Unión Europea.

Así, no es extraño que el país cuente con una vasta lista de productores y distribuidores de marcas de cerveza. De hecho, en total hay 4.000 cervezas artesanas en España y 420 fabricantes. Así, el medio británico The Telegraph se ha lanzado a una tarea no poco temeraria; intentar probar las más conocidas para zanjar, de una vez por todas, el debate sobre cuál es la mejor y cuál es la peor. Así, la periodista Laura Hadland ha optado por 8 marcas, las más conocidas: Cruzcampo, Estrella Damm, Victoria, Estrella Galicia, San Miguel, Mahou y Rosa Blanca.

Las mejores cervezas españolas

Explica la redactora británica en el artículo que las dos marcas españolas con las que más satisfecha se encuentra son la madrileña Mahou y Estrella Galicia. A la primera le ha concedido una puntuación de cuatro estrellas sobre cinco, destacándola como “una de las más populares” del país, incluida incluso en “el menú del McDonald's”, comenta sobre Mahou.

“Mahou se sirve con un aroma herbáceo y lupulado mezclado con mermelada y un toque de azufre. Tiene una textura rica en boca, un sabor herbáceo y ligeramente amaderado, con un toque de especias y un amargor moderado en el final. Te sentirás tentado a pedir una segunda botella”, valora.

Pero si hay una que ha embaucado a Hadland tras probarla ha sido la Estrella Galicia, a la que considera como la mejor. “Se sirve con un atractivo aroma a hierbas y un toque afrutado general, que evoca recuerdos de mis propias vacaciones en España”, comenta en la reseña. Curiosamente, una opinión que contrasta con el concurso World Beer Challenge, que este año ha considerado a la argaonesa Ambar como la mejor marca cervecera del país por delante de la gallega, que ganó ese mismo galardón en 2020, hace cuatro años.

La peor, según The Telegraph

Pero, ¿qué pasa con el resto de fabricantes? ¿Cuál se lleva la peor puntuación? Por orden, hay dos marcas cerveceras que consiguen un aprobado holgado con tres estrellas sobre cinco, y son Cruzcampo, Estrella Damm y la malagueña Victoria. No obstante, parece que Rosa Blanca está un punto por encima de estas para la periodista de The Telegraph: “Tiene mucha carbonatación y es un poco líquida, pero el sabor es fresco y perfumado. Disfruta de los sabores de naranja y frutas tropicales equilibrados con un amargor decente y un ligero carácter a malta”, analiza la experta en bebidas del medio británico.

Cerveza San Miguel

Así, y en último lugar, la que peor sabor de boca deja a Hadland es San Miguel, cerveza cuya sede está en Málaga. Para el medio inglés, la marca andaluza se lleva cero estrellas sobre cinco, criticando que “deja la boca pegajosa en ausencia de cualquier amargor". “Definitvamente no es para mí”, concluye. Y es que, a fin de cuentas, no deja de ser la opinión de la periodista de The Telegraph, que puede diferir de la del resto de británicos.