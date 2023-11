Un técnico de emergencias avisa del riesgo que oculta un elemento de las neveras: "Enfermedades"

Nunca está de más limpiar el interior de la nevera de casa, ya que en numerosas ocasiones se acumulan restos de alimentos o líquidos que se derraman y acuden las bacterias que generan el mal olor o que pueden dejar en mal estado el resto de comida que está dentro del frigorífico. Esto puede ser perjudicial para la salud, pero no solo al ingerirlos, también al olerlos. Además, un experto ya ha mostrado en sus redes sociales los efectos secundarios que puede ocasionar.

Se trata del reconocido Miguel Assal, trabajador de emergencias y famoso divulgador en las redes por sus vídeos de primeros auxilios y cuestiones que tienen relación con la salud y el bienestar, y en esta ocasión advertía de que hay que tener mucho cuidado con la limpieza de la nevera porque tienen unas gomas que pueden esconder algo que puede ser inquietante e incluso perjudicial para nosotros.

En el momento de limpiar el frigorífico, las partes que suelen tener más atención a la hora de su limpieza suelen ser los cajones, las diferentes bandejas que componen la nevera donde se coloca la comida, o incluso la puerta exterior como interior. Pero, en la mayoría de los casos, olvidamos este elemento que también compone el refrigerador y que no se suele limpiar.

¿Qué ocurre si no limpiamos las gomas de la nevera?

Estas son las gomas que visten el interior de la puerta y donde se suele acumular una gran cantidad de suciedad y entonces, como no es tan visible a simple vista porque están por dentro, no nos damos cuenta y no limpiamos esa zona de la nevera. Pero es que, como ha mostrado el técnico de emergencias, Miguel Assal en su perfil de TikTok, al abrir un frigorífico, hay bichos.

En el vídeo explicaba el peligro que pueden esconder estas gomas y alertaba sobre alguna intoxicación. "Te has intoxicado o tienes intoxicaciones frecuentes y no sabes por qué, puedes tener huéspedes no deseados y que pueden transmitir enfermedades, salmonelosis, hepatitis infecciosa, diarreas infantiles, infecciones intestinales y urinarias".

Avisaba además del tipo de gomas que suelen acumular estos bichos. "Si la goma del frigorífico presenta este tipo de grieta, o está la goma abombada y no sella lo suficiente, y por la noche ves pequeños bichitos paseando, pues puedes tener sorpresa y no solo detrás de la goma".

¿Qué hacer en estos casos?

Y es que el técnico recomendaba revisar bien todas las partes de la nevera, incluidas las traseras. "Revisa bien todos los rincones ocultos, incluso la parte trasera del frigorífico. Aquí hace calor y es un lugar perfecto para criar que además pueden entrar por cualquier hueco y aquí tienen agua y comida".

El consejo por si existe la percepción de que hubiera bichos, Miguel Assal decía que lo mejor es desenchufar y sacar la comida para después limpiarlo "a conciencia, todos sus recovecos, una buena higiene y revisión habitual evitará este problema porque recuerda que estos animalitos contaminan el alimento y el problema no viene solo al ser ingerido, pueden ocurrir también graves cuadros alérgicos por inhalar sus secreciones".