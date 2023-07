La surrealista petición de un cliente a un restaurante que se hace viral en redes: "Me estás vacilando"

Una de las industrias más prolíficas en España es la de la hostelería, aunque también es una de las más difíciles. Los bares y restaurantes son el lugar de ocio más habitual para los españoles, y la mayoría de reuniones entre amigos o incluso entre familiares se realizan en estos espacios. Pese a que suelen ser lugares en los que los encuentros son agradables, de vez en cuando se producen situaciones incómodas e inverosímiles, y la peor parte tienden a llevársela los camareros.

Estas situaciones que antes quedaban en el olvido o que se quedaban siendo solo anécdotas que se contaban en los grupos de amigos de los mismos, ahora están al alcance de todos gracias a internet y a las redes sociales, donde, cada cierto tiempo, nos llegan anécdotas y situaciones que dejan perplejo a cualquiera que las vea. Una de las cuentas que se dedican a recopilar estas historias que suceden en los bares y restaurantes españoles en redes sociales es @SoyCamarero, que recopila las quejas de este sector laboral y las anécdotas más inverosímiles que les ocurren.

Luna llena a la carta

En una publicación reciente se ha hecho viral la conversación entre un camarero y un cliente que tiene una reclamación inverosímil con el restaurante. Aunque está cortada, se puede intuir que antes de lo que se puede ver en la captura, el cliente le hace una reclamación al local en la que le dice que no hay "un entorno romántico e idílico como se indica en la imagen", a lo que el camarero le contesta que "es una cena en un exterior con música en directo con atención exquisita" y que "todavía no sabe cuál es el motivo del cabreo ni en que hemos fallado". Al parecer el motivo de la queja del cliente es que en la foto que habían visto "había una luna que brilla de lo redonda que es, pero la noche que fuimos estaba muy baja, a la mitad".

La manera en la que el camarero contesta este inverosímil mensaje no tiene desperdicio: "Te voy a explicar algo. La luna gira. Las fases lunares se explican en primaria y no dependen de nuestro pequeño negocio. Nos gustaría tener una enorme luna llena en el cielo eternamente, pero eso no depende de nosotros ni creo que le hiciera gracia a nuestros navegantes. No podemos hacer nada respecto a la luna".

Lejos de dejarlo estar, el cliente continúa empeñado en su queja. "Entonces abrid solo las noches de luna llena y el resto cerrad, o poned un cartel que avise que no todos los días hay luna para no estafar a los clientes". El camarero, desconcertado, responde con "Una pregunta, ¿Tú me estás vacilando, verdad?", a lo que el cliente le responde contundentemente: "Cuando recibas mi hoja de reclamaciones ya verás si te vacilo o no".

Condiciones laborales precarias

Además de tener que soportar situaciones tan inverosímiles como esta, muchas veces los camareros se enfrentan también a situaciones laborales complicadas como no librar ningún día o turnos partidos en los que no les da tiempo a volver a casa, como contó el pasado día 3 Jesús, de 35 años, que es camarero en la Costa Brava. Lo puedes escuchar en el siguiente audio:

¿Por qué los bares no encuentran camareros profesionales?

En clave informativa, durante la programación especial sobre el empleo que tuvo lugar en COPE hace unas semanas, Ángel Expósito se desplazó hasta Talavera de la Reina, donde pudo charlar con varios profesionales de la hostelería. ¿Por qué los bares no encuentran camareros profesionales y se ven obligados a contratar por horas? La respuesta y el mejor análisis en el siguiente vídeo.