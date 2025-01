Sufre un accidente durante su viaje a Suiza y esta es su conclusión sobre la sanidad española después de ser atendida

La sanidad pública en España es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y está financiada principalmente a través de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Gracias a este sistema de financiación, todos los residentes en el país tienen acceso a servicios médicos sin necesidad de abonar un coste directo en el momento de la atención. Esto incluye consultas médicas, atención especializada, hospitalizaciones, cirugías y tratamientos de urgencias.

Aunque el sistema se define como "gratuito", es importante recordar que su funcionamiento depende de las aportaciones tributarias de la población activa, lo que permite que los servicios sanitarios estén disponibles para todos sin importar su situación económica.

Este modelo no solo garantiza la atención médica sin discriminación, sino que también fomenta la prevención y el acceso temprano al tratamiento. Sin embargo, muchos españoles no lo valoran lo suficiente, ya que están acostumbrados a hacer uso de este servicio de forma frecuente.

El problema viene cuando viajamos fuera y descubrimos la situación en otros países. Es el caso de María, una joven que durante un viaje a Suiza tuvo que ser atendida de urgencia y días después recibió la factura de la ambulancia.

ATENDIDA POR UNA AMBULANCIA EN SUIZA

La joven comienza el vídeo explicando que el día que salía su avión ella se levantó con infección de orina, fue a su ambulatorio y le dijeron que no era urgencia, por lo que decidió irse de viaje a Suiza sin prestarle más atención.

Pero la cosa comenzó a torcerse un par de días antes de volver a España. "Los dos últimos días empezó a ser incapacitante porque me empezaron a doler los riñones y el último día me desmayé y me quedé inconsciente en mi habitación con mis compañeras de hostal", explica.

Alamy Stock Photo Suiza

Tras su desmayo, sus compañeras decidieron llamar a una ambulancia, y es que, según la propia María, "era lo que necesitaba en ese momento", por lo que no les culpa "en absoluto".

"Quiero hablar de esta atención que se me prestó y en el último momento ya te digo yo la cuantía porque por lo visto he pagado yo la gasolina, una de las letras de la ambulancia que aún no habían terminado de pagar", añade poniendo un tono irónico a la situación para intentar restarle importancia.

Explica entonces lo que hicieron los médicos que le atendieron: "Cuando vinieron me tomaron la tensión y me dijeron que me había desmayado porque se me había bajado la tensión. Apuntaron mis datos de la documentación que tenía en mi cartera y me dieron un bote de paracetamol, un tubito que vienen pastillas redonditas.

Alamy Stock Photo Suiza

Me dijeron que no estaba entero, pero que si lo quería y yo pensé, sí, claro, si esto es gratis. Que no, que no, que también el transporte desde donde se fabrica la pastilla hasta la fábrica también lo he pagado yo (risas)".

550 euros por una urgencia

Ahora, la joven ha recibido la carta en la que se especifica que el servicio recibido supone un total de 518 francos suizos, lo que equivale a unos 550 euros. "El hecho de que viniera una ambulancia a decirme, ha sido por la tensión y darme un tubo de paracetamol a medias", recalca María sin poder creer la situación que está viviendo.

En cuanto la pago, "más o menos lo que pone es que pagues en un plazo de 30 días o que si eres de la UE y tienes un seguro puedes pagar un 50%".

Cargando…

Antes de terminar el vídeo, la joven pone en valor la sanidad que tenemos en España y recuerda que no la valoramos lo suficiente: "Lo magnífico de la sanidad pública, que a nadie se le olvide nunca pagar sus impuestos. Porque nos encanta a todos estar malitos, vas a y te atienden, pero aquí sin que te hayan llevado a ningún sitio mira".