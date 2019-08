¿Son los zurdos más listos?

Como cada 13 de agosto desde 1976 se celebra el Día Internacional de la Zurdera que busca dar visibilidad a las dificultades que encuentran las personas que utilizan la mano izquierda en una sociedad mayoritariamente diestra.

Científicamente no está demostrado que sean más inteligentes

Se calcula que cerca del 13% de la población mundial es zurda si bien se desconoce la razón por la que en su mayoría son varones (13 %) frente a solo un 9% de las mujeres.

Los zurdos utilizan más la parte derecha del cerebro

Según parece los zurdos utilizan más la parte derecha del cerebro que se asocia a la creatividad e inteligencia, aunque científicamente no esté comprobado ya que ésta no se concentra en una zona concreta del cerebro.​​ Además muchas de las pruebas para medir la inteligencia de los zurdos parece que no son del todo fiables. Sí que es cierto que muchos pintores geniales como Leonardo da Vinci, eran zurdos y que grandes deportistas como Messi, Maradona y Nadal, también lo son.

Grandes deportistas como Messi, Maradona o Nadal son zurdos

Es cierto que existen algunos estudios que evidencian una cierta relación entre zurdera e inteligencia. En 2006, investigadores del Lafayette College y la Johns Hopkins University dieron con un dato curioso; los varones zurdos eran un 15% más ricos y los zurdos graduados ascendían hasta un 26 %.​

No hay explicaciones concluyentes, si bien muchos apuntan a la necesidad de adaptarse desde bien temprano a un mundo hecho a medida de los diestros.